29 ноября 2021, 08:33
Когда Genesis выпустит конкурента Mercedes-Maybach, он будет выглядеть так
Появление премиального бренда Genesis позволило концерну Hyundai Motor Group уверенно выйти на рынок роскошных автомобилей. Следующим закономерным шагом стал выпуск представительского седана на базе Genesis G90.
Дарья Климова Фото: motor1
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Более 10 лет назад у Hyundai уже был опыт создания удлиненных седанов с моделью Equus Limousine. Удлиненная L-версия есть и у G90 текущего поколения. Учитывая успех линейки Mercedes-Maybach, люксовый вариант должен появиться и у самого большого седана новой генерации, получив несколько дополнительных дюймов между осями. По крайней мере, представленный рендер выглядит довольно любопытным, особенно в двухцветной окраске кузова.
Упомянутые модели: Hyundai Equus (от 3 437 000 Р)
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