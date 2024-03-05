Когда выгоднее всего покупать автомобиль. Эксперт Ганжа рассказал, что будет с ценами в 2024 году

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Рынок автомобилей с пробегом достаточно стабильный. Здесь представлены все сегменты: в бюджетном преобладают частные игроки, а в более дорогом обычно работают дилерские центры, рассказал автоэксперт Антон Ганжа порталу Naavtotrasse.ru . В настоящее время авторынок перенасыщен новыми автомобилями, что влечет за собой снижение цен и скидки. Продавцы, чтобы снизить финансовую нагрузку и разгрузить склады, начинают распродавать автомобили.

По мнению Ганжи, самое удачное время для покупки как нового, так и поддержанного автомобиля – это февраль и март. С апреля цены начнут расти. Это ежегодный закономерный тренд на протяжении последних 20 лет, когда происходит общий подъем автомобильного рынка. С другой стороны, повышение цен будет связано с ростом доллара, который традиционно начинается с середины весны.

Автомобили с пробегом подорожают также на фоне ограничения параллельного импорта. Многие недорогие новые модели будет возить невыгодно, и покупатели переориентируются на вторичный рынок. Снижение ставки рефинансирования, которое ожидается не раньше июня, сделает кредиты более доступными, а значит, вместе со спросом вырастут и цены.

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