Кого на АвтоВАЗе называют «кенгуру»
Подозрительно круглый живот одного из рабочих привлек внимание сотрудников службы безопасности АвтоВАЗа. Выяснилось, что таким экстравагантным образом он пытался пронести детали двигателя и трансмиссии: многочисленные сёдла выпускного клапана, чехлы защитного кольца суппорта, а также корпуса, сепараторы и обоймы шарнира равных угловых скоростей. Всего на 9600 рублей. После постыдного инцидента мужчина предпочел добровольно уволиться с завода, но от уголовной ответственности это его не освобождает. Сейчас следователи разбираются во всех обстоятельства происшествия.
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