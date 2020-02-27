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27 февраля 2020, 00:29

Концепт DS Aero Sport Lounge получил технологии Формулы-Е

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Фото: PSA Group
Марка DS Automobiles представит на Женевском автосалоне мощный концептуальный кроссовер Aero Sport Lounge, при создании которого использовались наработки, применяемые в электрической серии Формула-Е.
Концепт DS Aero Sport Lounge получил технологии Формулы Е

Фото: PSA Group

Концепт DS Aero Sport Lounge получил технологии Формулы Е

Фото: PSA Group

Концепт DS Aero Sport Lounge получил технологии Формулы Е

Фото: PSA Group

Концепт DS Aero Sport Lounge получил технологии Формулы Е

Фото: PSA Group

Концепт DS Aero Sport Lounge получил технологии Формулы Е

Фото: PSA Group

Концепт DS Aero Sport Lounge получил технологии Формулы Е

Фото: PSA Group

Концепт DS Aero Sport Lounge получил технологии Формулы Е
Концепт DS Aero Sport Lounge получил технологии Формулы Е
Концепт DS Aero Sport Lounge получил технологии Формулы Е
Концепт DS Aero Sport Lounge получил технологии Формулы Е
Концепт DS Aero Sport Lounge получил технологии Формулы Е
Концепт DS Aero Sport Lounge получил технологии Формулы Е
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Пятиметровый шоу-кар объединил черты спорткара и кроссовера. Весь дизайн служит оптимизации аэродинамических показателей: приземистый кузов, ниспадающая линия крыши, переходящая в спойлер, и конфигурация огромных 23-дюймовых колес. На месте традиционной для машин с ДВС радиаторной решетки расположился экран, на который выводится логотип марки. Завершают футуристический образ узкие светодиодные матричные фары.

Изображений салона пока нет. Но представители марки уверяют, что он будет просторным и максимально комфортным. На смену обычным тачскринам придут проекционные экраны и сенсорные поверхности, а медиасистемой и вовсе можно будет управлять жестами. Голосовой помощник Iris тоже присутствует.

Марка DS стояла у истоков электрической гоночной серии Формула-Е, а ее команда - обладатель чемпионского титула. Использование ее технологий в новом шоу-каре выглядит закономерным. Автомобиль оснастили электромоторами суммарной отдачей 680 лошадиных сил и аккумуляторами емкостью 110 кВт-ч. Без подзарядки электрокар сможет преодолеть до 650 километров. Разгон с места до «сотни» занимает всего 2,8 секунды. К сожалению, Aero Sport Lounge - это лишь концепт, призванный продемонстрировать общее направление развития дизайна и технологий премиальной французской марки DS.


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Концепт DS Aero Sport Lounge получил технологии Формулы-Е
{{material_129062}}Пятиметровый шоу-кар объединил черты спорткара и кроссовера. Весь дизайн служит оптимизации аэродинамических показателей: приземистый кузов, ниспадающая линия крыши, переходящая в спойлер, и конфигурация огромных 23-дюймовых колес. На месте традиционной для машин с ДВС радиаторной решетки расположился экран, на который выводится логотип марки. Завершают футуристический образ узкие светодиодные матричные фары.Изображений салона пока нет. Но представители марки уверяют, что он будет просторным и максимально комфортным. На смену обычным тачскринам придут проекционные экраны и сенсорные поверхности, а медиасистемой и вовсе можно будет управлять жестами. Голосовой помощник Iris тоже присутствует.Марка DS стояла у истоков электрической гоночной серии Формула-Е, а ее команда - обладатель чемпионского титула. Использование ее технологий в новом шоу-каре выглядит закономерным. Автомобиль оснастили электромоторами суммарной отдачей 680 лошадиных сил и аккумуляторами емкостью 110 кВт-ч. Без подзарядки электрокар сможет преодолеть до 650 километров. Разгон с места до «сотни» занимает всего 2,8 секунды. К сожалению, Aero Sport Lounge - это лишь концепт, призванный продемонстрировать общее направление развития дизайна и технологий премиальной французской марки DS.
2020-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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