27 февраля 2020, 00:29
Концепт DS Aero Sport Lounge получил технологии Формулы-Е
- 1743
- 0
Фото: PSA Group
Марка DS Automobiles представит на Женевском автосалоне мощный концептуальный кроссовер Aero Sport Lounge, при создании которого использовались наработки, применяемые в электрической серии Формула-Е.
Фото: PSA Group
Фото: PSA Group
Фото: PSA Group
Фото: PSA Group
Фото: PSA Group
Фото: PSA Group
Ранее мы писали
Концерн PSA Group представил европейскую версию флагманского седана DS 9, который построен на базе удлиненной ...Читать далее
Изображений салона пока нет. Но представители марки уверяют, что он будет просторным и максимально комфортным. На смену обычным тачскринам придут проекционные экраны и сенсорные поверхности, а медиасистемой и вовсе можно будет управлять жестами. Голосовой помощник Iris тоже присутствует.
Марка DS стояла у истоков электрической гоночной серии Формула-Е, а ее команда - обладатель чемпионского титула. Использование ее технологий в новом шоу-каре выглядит закономерным. Автомобиль оснастили электромоторами суммарной отдачей 680 лошадиных сил и аккумуляторами емкостью 110 кВт-ч. Без подзарядки электрокар сможет преодолеть до 650 километров. Разгон с места до «сотни» занимает всего 2,8 секунды. К сожалению, Aero Sport Lounge - это лишь концепт, призванный продемонстрировать общее направление развития дизайна и технологий премиальной французской марки DS.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Toyota Prius весит, как внедорожник - 1600 кг. Поэтому в небольшом городе, где много ограничений скорости, может быть расход 3,5 л/ 100 км. Но на шоссе при 90 км/ час электромотор не работает. Расход будет примерно 7 л/ 100 км.
Когда продавал машину, позвонили из салона ГрейтКар и сказали, что у них есть покупатель. Я согласился, машину у них оставил, и конечно же выяснилось, что покупателя нет, но мне это сразу не сказали, врали по телефону про кредит, какие-то проблемы и так далее. Я через месяц прочухал, что дело темное ...
Хотел воспользоваться услугой обмена машин, trade-in, но не получилось. Мою Чери оценили очень низко. Машина в хорошем состоянии, в ДТП не была, серьезных дефектов нет. Сразу не глядя назначили цену в 150 тысяч, и скидка на новую машину получалась смешная. А когда я стал требовать объяснений, еще раз ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве