Легендарный МАЗ-205 показал себя народу ровно 70 лет назад
«205-й» самосвал оказался востребованным в карьерах, на заводах и строительных площадках страны, где использовался для перевозки песка, щебня и цементобетона. Грузовик выпускался до 1965 года. И об этом, кстати, напоминает один из экземпляров МАЗ-205, который высится на постаменте у здания Минского автозавода.
Для своего времени «205-й» считался прогрессивным автомобилем. У него была 5-ступенчатая КПП, гидроусилитель руля и капотная конструкция кабины, которую собирали из деревянного каркаса и обшивали «вагонкой», а сверху крепили черными металлическими листами.
Грузоподъемность автомобиля - 5 тонн и всего 110 л.с. мощности. Слабовато по нынешним меркам, и это факт. Так же как небольшой была максимальная скорость грузовика - всего 60 км/ч. К примеру, современные поколения минских самосвалов берут «на гора» до 20 тонн груза, обладая силой в 435 «жеребцов».
Благодаря усилиям специалистов МАЗа на ноги встали такие ныне известные гиганты, как МоАЗ в Могилеве, МЗКТ в Минске и, конечно же, БелАЗ в Жодино. Помогли белорусские умельцы и в создании «КамАЗа». Мало кто знает, но самый первый самосвал «КамАЗ» был собран в 1971 году именно в экспериментальном цехе Минского автозавода.
Семь десятилетий позади, и к настоящему времени в активе предприятия более 500 разработанных моделей грузовиков, которые усердно работают во многих странах мира. Тема современного дня – создание достойного «умного» грузовика. Заводчане разработали и выпустили грузовики, отвечающие требованиям «Евро-6». Ближе к 2020 году МАЗ намерен освоить выпуск собственных двигателей, и в этом им должны помочь китайцы. Совместный с компанией Weichai Power завод строится в индустриальном парке «Великий камень». 70 лет – далеко не финал…
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