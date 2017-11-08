8 ноября 2017, 00:16

Легендарный МАЗ-205 показал себя народу ровно 70 лет назад

История Минского автозавода насчитывает 6 поколений автомобилей. При этом самый первый белорусский грузовик явил себя массам ровно 70 лет назад. Пионером стал МАЗ-205, который в составе колонны из 5 машин прошли торжественным ходом на Параде в Минске 7 ноября 1947 года.
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Легендарный МАЗ-205 показал себя народу ровно 70 лет назад МАЗ

«205-й» самосвал оказался востребованным в карьерах, на заводах и строительных площадках страны, где использовался для перевозки песка, щебня и цементобетона. Грузовик выпускался до 1965 года. И об этом, кстати, напоминает один из экземпляров МАЗ-205, который высится на постаменте у здания Минского автозавода.

В. Высоцкий «Песня про МАЗ», отрывок: Мы оба знали про маршрут, Что этот МАЗ на стройках ждут,- А наше дело - сел, поехал - ночь, полночь! Ну надо ж так - под Новый год - Назад пятьсот, пятьсот вперед,- Сигналим зря - пурга, и некому помочь!
Интересно, что вместе с первым грузовиком на МАЗе придумали фирменную эмблему – зубра, который переливался серебром на решетке радиатора. Чего греха таить, про первый автомобиль уже забыли, а вот символ белорусского автогиганта живет и по сей день. Почему, спросите, был выбран зубр? На заводе говорят, что он идеально олицетворяет силу, мощь, колорит и динамику. Решили, что фигурки будут использовать на выставочных и юбилейных машинах, а на решетки радиаторов серийных грузовиков стали устанавливать его барельеф.

Для своего времени «205-й» считался прогрессивным автомобилем. У него была 5-ступенчатая КПП, гидроусилитель руля и капотная конструкция кабины, которую собирали из деревянного каркаса и обшивали «вагонкой», а сверху крепили черными металлическими листами.

Грузоподъемность автомобиля - 5 тонн и всего 110 л.с. мощности. Слабовато по нынешним меркам, и это факт. Так же как небольшой была максимальная скорость грузовика - всего 60 км/ч. К примеру, современные поколения минских самосвалов берут «на гора» до 20 тонн груза, обладая силой в 435 «жеребцов».

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Пока строили новый завод, большую часть запчастей поставляли из Ярославского автозавода и других предприятий Страны Советов. Через 3 года все производство локализовали, разработали автомобили-шасси, седельные тягачи, прицепы, лесовозы и т.д. Как-то само собой Минский автозавод превратился в одного из крупнейших автопроизводителей СССР. Минчане и ярославцы оказались договороспособными и полюбовно разделили рынок: первые взяли на себя освоение рынка самосвалов, вторые сосредоточились на производстве бортовых автомобилей. Оба завода по-дружески обменивались агрегатами и искренне помогали друг другу в разработке новых машин.

Благодаря усилиям специалистов МАЗа на ноги встали такие ныне известные гиганты, как МоАЗ в Могилеве, МЗКТ в Минске и, конечно же, БелАЗ в Жодино. Помогли белорусские умельцы и в создании «КамАЗа». Мало кто знает, но самый первый самосвал «КамАЗ» был собран в 1971 году именно в экспериментальном цехе Минского автозавода.

Семь десятилетий позади, и к настоящему времени в активе предприятия более 500 разработанных моделей грузовиков, которые усердно работают во многих странах мира. Тема современного дня – создание достойного «умного» грузовика. Заводчане разработали и выпустили грузовики, отвечающие требованиям «Евро-6». Ближе к 2020 году МАЗ намерен освоить выпуск собственных двигателей, и в этом им должны помочь китайцы. Совместный с компанией Weichai Power завод строится в индустриальном парке «Великий камень». 70 лет – далеко не финал…

АвтоМудрость MAZ

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Форум МАЗ 5440
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Леонид
Автобусы МАЗ отправились на Кузбасс
Да... сливать газ посложнее чем солярку.
Marat_
Монголам приглянулись МАЗы
Монгольской народной республики нет уже 20 лет, это просто Монголия
MGL
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Легендарный МАЗ-205 показал себя народу ровно 70 лет назад
«205-й» самосвал оказался востребованным в карьерах, на заводах и строительных площадках страны, где использовался для перевозки песка, щебня и цементобетона. Грузовик выпускался до 1965 года. И об этом, кстати, напоминает один из экземпляров МАЗ-205, который высится на постаменте у здания Минского автозавода.{{photo_text_102}} Интересно, что вместе с первым грузовиком на МАЗе придумали фирменную эмблему – зубра, который переливался серебром на решетке радиатора. Чего греха таить, про первый автомобиль уже забыли, а вот символ белорусского автогиганта живет и по сей день. Почему, спросите, был выбран зубр? На заводе говорят, что он идеально олицетворяет силу, мощь, колорит и динамику. Решили, что фигурки будут использовать на выставочных и юбилейных машинах, а на решетки радиаторов серийных грузовиков стали устанавливать его барельеф.Для своего времени «205-й» считался прогрессивным автомобилем. У него была 5-ступенчатая КПП, гидроусилитель руля и капотная конструкция кабины, которую собирали из деревянного каркаса и обшивали «вагонкой», а сверху крепили черными металлическими листами. Грузоподъемность автомобиля - 5 тонн и всего 110 л.с. мощности. Слабовато по нынешним меркам, и это факт. Так же как небольшой была максимальная скорость грузовика - всего 60 км/ч. К примеру, современные поколения минских самосвалов берут «на гора» до 20 тонн груза, обладая силой в 435 «жеребцов». {{material_119874}} Пока строили новый завод, большую часть запчастей поставляли из Ярославского автозавода и других предприятий Страны Советов. Через 3 года все производство локализовали, разработали автомобили-шасси, седельные тягачи, прицепы, лесовозы и т.д. Как-то само собой Минский автозавод превратился в одного из крупнейших автопроизводителей СССР. Минчане и ярославцы оказались договороспособными и полюбовно разделили рынок: первые взяли на себя освоение рынка самосвалов, вторые сосредоточились на производстве бортовых автомобилей. Оба завода по-дружески обменивались агрегатами и искренне помогали друг другу в разработке новых машин.Благодаря усилиям специалистов МАЗа на ноги встали такие ныне известные гиганты, как МоАЗ в Могилеве, МЗКТ в Минске и, конечно же, БелАЗ в Жодино. Помогли белорусские умельцы и в создании «КамАЗа». Мало кто знает, но самый первый самосвал «КамАЗ» был собран в 1971 году именно в экспериментальном цехе Минского автозавода.Семь десятилетий позади, и к настоящему времени в активе предприятия более 500 разработанных моделей грузовиков, которые усердно работают во многих странах мира. Тема современного дня – создание достойного «умного» грузовика. Заводчане разработали и выпустили грузовики, отвечающие требованиям «Евро-6». Ближе к 2020 году МАЗ намерен освоить выпуск собственных двигателей, и в этом им должны помочь китайцы. Совместный с компанией Weichai Power завод строится в индустриальном парке «Великий камень». 70 лет – далеко не финал…
2017-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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