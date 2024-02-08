Лимит скорости на новой платной трассе М-12 «Восток» снизили до 70 км/ч
На участке М-12 в Татарстане в уборке снега задействовали 80 человек и 55 единиц техники, включая 24 самосвала. Также на 20-километровом участке установили снегосдерживающие щиты и нарезали снежные валы, чтобы не допустить перенос снега с полей на проезжую часть. Водителям напомнили о необходимости избегать резких маневров, увеличить дистанцию, снизить скорость и следить за сообщениями на информационных табло.
Сложные погодные условия ожидаются в предстоящий уикэнд и на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Синоптики обещают понижение температуры и метель. Водителей также попросили воздержаться от поездок по автомагистрали.
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-
08.02.2024, 15:48
Renault готовит конкурента Nissan Qashqai
Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение новой модели. Весной 2024 года публике обещают показать очередной компактный кроссовер, который будут позиционировать как семейный автомобиль.Читать далее
-
08.02.2024, 14:23
Названы наиболее подверженные коррозии автомобили. В списке из 10 моделей ни одной китайской
Ржавчина рано или поздно настигает каждый автомобиль. Но одни машины успешно противостоят коррозии по 10 лет, а на других рыжие «паучки» появляются уже в течение первого года эксплуатации.Читать далее
-
08.02.2024, 10:24
Новый китайский рамный внедорожник назвали по-русски. Сколько он стоит?
Компания Sinomach Automobile, официальный дистрибьютор автомобилей на китайский рынок, решила открыть экспортное направление и выбрала Россию в качестве своего первого иностранного рынка. Из уважения к нашей стране первую модель решили назвать по-русски.Читать далее
-
08.02.2024, 09:26
Откапываем машину правильно. Как помогут резиновые коврики и крышка двигателя
Московские сугробы в четверг утром грозятся побить рекорд 1999 года, когда их высота достигала 58 сантиметров. Эксперты поделились советами, как после сильного снегопада правильно и быстро откопать автомобиль.Читать далее
-
08.02.2024, 08:34
Китайским автомобилям усложнили путь в Россию. Машин будет меньше, цены снова вырастут
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое значительно осложняет поставки в Россию китайских электрокаров и гибридов. Документ вступил в силу с 1 февраля 2024 года.Читать далее
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