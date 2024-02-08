Лимит скорости на новой платной трассе М-12 «Восток» снизили до 70 км/ч

Ранее мы писали Выросло число погибших в массовом ДТП на М-4 в Подмосковье. Названы причины аварии Накануне днем во время сильного снегопада на трассе М-4 «Дон» в Московской области произошло ДТП с участием ... Читать далее

Ограничения связаны с продвижением циклона «Ольга» вглубь страны. Накануне он доставил немало неприятностей жителям московского региона, а сейчас дошел до Татарстана. На дорогах метель, мокрый снег и сильный ветер порывами до 15 – 20 м/с. Из-за таких сложных условий водителей попросили по возможности отложить поездку по М-12 в Татарстане, а максимально разрешенную скорость движения на трассе снизили до 70 км/ч.

На участке М-12 в Татарстане в уборке снега задействовали 80 человек и 55 единиц техники, включая 24 самосвала. Также на 20-километровом участке установили снегосдерживающие щиты и нарезали снежные валы, чтобы не допустить перенос снега с полей на проезжую часть. Водителям напомнили о необходимости избегать резких маневров, увеличить дистанцию, снизить скорость и следить за сообщениями на информационных табло.

Сложные погодные условия ожидаются в предстоящий уикэнд и на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Синоптики обещают понижение температуры и метель. Водителей также попросили воздержаться от поездок по автомагистрали.

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