Выросло число погибших в массовом ДТП на М-4 в Подмосковье. Названы причины аварии

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Трагедия произошла в среду, 7 февраля, примерно в 14:40 на 86-м километре трассы М-4 «Дон» в Ступинском районе Московской области. Сначала сообщалось о 29 поврежденных автомобилях и 18 пострадавших людях. Позднее стало известно, что в массовое ДТП попали более 40 машин, два человека погибли.

Как сообщили в пресс-службе Автодора, предварительной причиной аварии стало превышение установленной скорости. Сначала водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в прицеп грузовика. Затем водители других машин, которые двигались в попутном направлении также с превышением максимальной разрешенной скорости, начались сталкиваться с остановившимися впереди автомобилями и друг с другом.

Движение на участке М-4 в сторону Москвы оказалось полностью парализовано. Сотрудники ГИБДД организовали объезд через Каширское шоссе. Растащить покореженные машины и освободить для движения хотя бы одну левую полосу удалось только глубокой ночью. В Автодоре напомнили о необходимости избегать резких маневров во время снегопада, следить за рекомендациями на информационных табло, снижать скорость и при необходимости увеличивать дистанцию.

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