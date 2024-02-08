Выросло число погибших в массовом ДТП на М-4 в Подмосковье. Названы причины аварии
Фото: МВД Медиа
Как сообщили в пресс-службе Автодора, предварительной причиной аварии стало превышение установленной скорости. Сначала водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в прицеп грузовика. Затем водители других машин, которые двигались в попутном направлении также с превышением максимальной разрешенной скорости, начались сталкиваться с остановившимися впереди автомобилями и друг с другом.
Движение на участке М-4 в сторону Москвы оказалось полностью парализовано. Сотрудники ГИБДД организовали объезд через Каширское шоссе. Растащить покореженные машины и освободить для движения хотя бы одну левую полосу удалось только глубокой ночью. В Автодоре напомнили о необходимости избегать резких маневров во время снегопада, следить за рекомендациями на информационных табло, снижать скорость и при необходимости увеличивать дистанцию.
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08.02.2024, 00:12
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Современный автомобильный дизайн стремится к унификации. Машины постепенно теряют свою индивидуальность. Отличить разные модели одного бренда иногда можно только по шильдикам на корме. Именно такая конвейерная скука вдохновляет некоторых по-настоящему влюбленных в автомобили мастеров на новые необычные проекты.Читать далее
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07.02.2024, 20:40
За что россияне любят китайские автомобили? Все зависит от знака зодиака
В настоящее время на российском автомобильном рынке представлено целое созвездие китайских брендов, поэтому эксперты решили проследить, как влияет знак зодиака на выбор той или иной марки.Читать далее
-
07.02.2024, 19:16
Рабочим УАЗа решили поднять зарплаты (внепланово)
Генеральный директор Ульяновского автозавода Алексей Спирин подписал приказ о внеплановой индексации зарплат сотрудников предприятия. Предыдущий раз зарплаты поднимали осенью 2023 года.Читать далее
-
07.02.2024, 18:46
В Петербурге запустили «Ласточку» Победы
Вице-губернатор Санкт-Петербурге Кирилл Поляков рассказал о новом тематическом электропоезде «Ласточка», который посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Читать далее
-
07.02.2024, 15:31
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Большинство ведущих мировых автопроизводителей постепенно отказываются от моделей с ДВС в пользу электрокаров. Они считаются более экологически чистыми, а за счет высокой цены приносят компаниям больше прибыли. Для рядовых автовладельцев все оказывается несколько сложнее, чем принято говорить в рекламе.Читать далее
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