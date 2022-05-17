Lotus Esprit S1 и S2: на этих машинах гонял сам Джеймс Бонд

Автомобильный дизайнер, гонщик и изобретатель Энтони Колин Брюс Чэпмен (1928-1982 г.г.) основал компанию Lotus Cars в 1952 году в Хетеле, Норфолк, Англия. В то время был большой интерес к его легким спортивным автомобилям, на которых он часто участвовал в гонках. Построенные им автомобили сумели в разные годы завоевать десятки крупных призов, а в «Формуле-1» его команда выиграла 7 титулов чемпиона мира.

Из т.н. «гражданских» спортивных автомобилей Lotus выделяются модели, начинающиеся с буквы «E» - Elite (1957), Elan (1962) и Europa (1966). В 1969-м дизайнер Тони Радд перешел из гоночной «конюшни» BRM (British Racing Motors) в Lotus, а через год приступил к двум интересным разработкам: M50 и M70, последняя машина стала преемницей Lotus Europa.

Первая серия S1: спасибо маэстро Джуджаро

Чепмен заказал дизайн кузова у компании Italdesign, основанной в 1968 году Джорджетто Джуджаро. Встреча двух великих людей состоялась при посредничестве дизайнера Оливера Уинтерботтома в 1971 году. Он также предложил Джуджаро использовать концепцию Maserati Boomerang в качестве вдохновения для дизайна нового Lotus. Работа над новым автомобилем началась в середине 1971-го с постройки модели в масштабе 1:4. Но Чэпмен был разочарован результатами измерений в аэродинамической трубе и остановил весь проект.

Ателье Italdesign было заинтересовано в продолжении проекта и построило полноразмерный макет на модифицированном удлиненном шасси модели Europa. Этот безымянный прототип (он назывался «серебряный автомобиль») появился в 1972 году на стенде Italdesign на Туринском автосалоне, и положительные отзывы убедили Чепмена взяться за продолжение проекта.

Lotus Esprit От 2 л, 243 л.с

Разработка Esprit продолжилась созданием второго функционального прототипа, зарегистрированного как «IDGG 01» и известного под названием «красный универсал». Первая серия S1 (1976-1978) Lotus Esprit была презентована публике в октябре 1975 года на Парижском автосалоне, а его производство было запущено в Хетеле в июне 1976-го.

Машины первой серии имели корпус из стекловолокна клиновидного профиля, разработанный спецами Italdesign. В отличие от концепции «бумеранга» Джуджаро, Lotus Esprit имел формы с менее выраженными острыми краями. Однако клиновидная форма с передней частью все же была сохранена. Самые первые машины S1 имели большой ковшеобразный воздухозаборник под бампером, задние фонари от Fiat X1/9 и алюминиевые колесные диски Wolfrace.

Ранее мы писали Самые главные автомобили Бельмондо Французский актёр Жан Поль Бельмондо ушел из жизни вчера, на 89 году жизни. Об этом агентству France Presse ... Читать далее

4-цилиндровый двигатель Lotus 907 с жидкостным охлаждением был расположен продольно перед задней осью, крутящий момент на которую подавался через 5-ступенчатую механическую коробку передач Citroën C3 (она использовалась также на Citroën SM и Maserati Merak).

Двигатель имел объем 1973 куб. см, DOHC и два варианта мощности: 160 л.с. при 6200 об/мин для Европы и 140 л.с. - для автомобилей, экспортировавшихся в США (требования по выбросам). Как видим, мощность невелики, за что автомобиль постоянно подвергался критике.

Пик крутящего момента составил 189 Нм при 4900 об/мин. Топливо подавалось посредством двух карбюраторов Dellorto. 895-килограммовый автомобиль развивал 220 км/ч и разгонялся до 100 за 7 секунд. Расход бензина составлял около 10 л/100 км.

Ранее мы писали 10 самых крутых автомобилей Джеймса Бонда Джеймс Бонд на протяжении легендарной киноэпопеи сидел за рулем множества классных автомобилей, буквально ... Читать далее

Вторая серия S2: другой мотор – иные возможности

Lotus Esprit S1 снялся в фильме 1977 года «Шпион, который любил меня» с Роджером Муром в роли Джеймса Бонда. Кто помнит, автомобиль тогда после погружения в воду чудесным образом превратился в подводную лодку, за что получил прозвище «Мокрая Нелли». Говорят, что в сентябре 2013 года его якобы купил никто иной, как Илон Маск.

Вторая серия Lotus Esprit S2 поступила в продажу в 1978-м. Наиболее заметными изменениями в кузове стали воздухозаборники за боковыми стеклами, задние фонари от Rover SD1, интегрированный передний спойлер и 14-дюймовые диски Speedline из алюминиевого сплава, разработанные дизайнерами Lotus. Из других новаций – «переселение» АКБ с места под правым боковым стеклом в заднюю часть автомобиля, другие анатомические сиденья и кое-что по салону.

В честь победы Lotus в чемпионате мира «Формулы-1» в 1978 году было создано специальное памятное издание модели с кузовом в цветах тогдашнего спонсора Lotus, производителя табака и сигарет John Player & Sons (JPS). Общее количество таких машин составило порядка 150 штук.

Критики слабой производительности Esprit были частично удовлетворены появлением версии S2.2, выпускаемой с мая 1980 года. Уже из названия понятно, что объем рядного 4-цилиндрового мотора Lotus 912 увеличился до 2,2 литра. Мощность осталась неизменной, однако крутящий момент подрос до 217 Нм. Lotus Esprit S2.2 получил оцинкованное шасси, и за 13 месяцев было построено 88 ед. Неудивительно, что сегодня они ценятся в среде настоящих коллекционеров.

Lotus Essex Turbo Esprit: наконец-то, «турбо»

Ранее мы писали Maserati Boomerang: почему он прожил 50 лет в полном одиночестве Прототип Maserati Boomerang от молодого маэстро Джуджаро вызвал ажиотаж не столько строгими геометрическими ... Читать далее

Еще одним специальным выпуском стал Lotus Essex Turbo esprit, представленный в том же 1980 году. На этот раз кузов окрасили в синий цвет с красными и золотыми полосами по бокам, которые были цветами спонсора команды Lotus с 1979 по 1981 годы. Мы говорим об «Эссекс Оверсиз Петролеум».

Essex Turbo Esprit стал первым заводским Esprit с турбированным двигателем. Еще до этого, двумя годами ранее, дилер Lotus Bell & Colvill своими силами переоборудовал S2 Esprit в Turbo Esprit, но на это мало кто обратил внимания. При рабочем объеме 2173 куб. см турбомотор имел мощность 213 л.с. при 6250 об/мин и крутящий момент 271 Нм, достигаемый при 4500 об/мин. Наддувной автомобиль развивал максимальные 241 км/ч и разгонялся до 97 км/ч за 6,1 секунды. Lotus Essex Turbo Esprit также снялся в одной из серий «Бондианы» - «Только для твоих глаз» (1981 г.), и вновь с Роджером Муром.

При строительстве турбированной модификации пришлось внести изменения в ходовую часть, заднюю подвеску и тормоза. У кузова увеличилась прижимная сила на высоких скоростях – и это благодаря использованию переднего и заднего спойлеров, порогов, вентиляционных отверстий перед задними колесами и пр.). Салон был обит алой кожей, а музыкой его наполняла стереосистема Panasonic.

В общей сложности было изготовлено 718 ед. Esprit S1, 1061 ед. купе Esprit S2, 88 ед. S2.2 и 45 ед. спецверсий Essex Turbo Esprit. В последующие годы свет увидели более совершенные машины - S3 (1982-1988 г.г.), X180 (1988-1994 г.г.) и S4 (1994-2004 г.г.). Правда, Колин Чэпмен не дожил до всего этого - он умер 16 декабря 1982 года в возрасте 54 лет от сердечной недостаточности.

Упомянутые модели: Lotus Esprit

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах