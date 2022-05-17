Lotus Esprit S1 и S2: на этих машинах гонял сам Джеймс Бонд
Автомобильный дизайнер, гонщик и изобретатель Энтони Колин Брюс Чэпмен (1928-1982 г.г.) основал компанию Lotus Cars в 1952 году в Хетеле, Норфолк, Англия. В то время был большой интерес к его легким спортивным автомобилям, на которых он часто участвовал в гонках. Построенные им автомобили сумели в разные годы завоевать десятки крупных призов, а в «Формуле-1» его команда выиграла 7 титулов чемпиона мира.
Из т.н. «гражданских» спортивных автомобилей Lotus выделяются модели, начинающиеся с буквы «E» - Elite (1957), Elan (1962) и Europa (1966). В 1969-м дизайнер Тони Радд перешел из гоночной «конюшни» BRM (British Racing Motors) в Lotus, а через год приступил к двум интересным разработкам: M50 и M70, последняя машина стала преемницей Lotus Europa.
Первая серия S1: спасибо маэстро Джуджаро
Чепмен заказал дизайн кузова у компании Italdesign, основанной в 1968 году Джорджетто Джуджаро. Встреча двух великих людей состоялась при посредничестве дизайнера Оливера Уинтерботтома в 1971 году. Он также предложил Джуджаро использовать концепцию Maserati Boomerang в качестве вдохновения для дизайна нового Lotus. Работа над новым автомобилем началась в середине 1971-го с постройки модели в масштабе 1:4. Но Чэпмен был разочарован результатами измерений в аэродинамической трубе и остановил весь проект.
Ателье Italdesign было заинтересовано в продолжении проекта и построило полноразмерный макет на модифицированном удлиненном шасси модели Europa. Этот безымянный прототип (он назывался «серебряный автомобиль») появился в 1972 году на стенде Italdesign на Туринском автосалоне, и положительные отзывы убедили Чепмена взяться за продолжение проекта.
Машины первой серии имели корпус из стекловолокна клиновидного профиля, разработанный спецами Italdesign. В отличие от концепции «бумеранга» Джуджаро, Lotus Esprit имел формы с менее выраженными острыми краями. Однако клиновидная форма с передней частью все же была сохранена. Самые первые машины S1 имели большой ковшеобразный воздухозаборник под бампером, задние фонари от Fiat X1/9 и алюминиевые колесные диски Wolfrace.
Двигатель имел объем 1973 куб. см, DOHC и два варианта мощности: 160 л.с. при 6200 об/мин для Европы и 140 л.с. - для автомобилей, экспортировавшихся в США (требования по выбросам). Как видим, мощность невелики, за что автомобиль постоянно подвергался критике.
Пик крутящего момента составил 189 Нм при 4900 об/мин. Топливо подавалось посредством двух карбюраторов Dellorto. 895-килограммовый автомобиль развивал 220 км/ч и разгонялся до 100 за 7 секунд. Расход бензина составлял около 10 л/100 км.
Вторая серия S2: другой мотор – иные возможности
Вторая серия Lotus Esprit S2 поступила в продажу в 1978-м. Наиболее заметными изменениями в кузове стали воздухозаборники за боковыми стеклами, задние фонари от Rover SD1, интегрированный передний спойлер и 14-дюймовые диски Speedline из алюминиевого сплава, разработанные дизайнерами Lotus. Из других новаций – «переселение» АКБ с места под правым боковым стеклом в заднюю часть автомобиля, другие анатомические сиденья и кое-что по салону.
В честь победы Lotus в чемпионате мира «Формулы-1» в 1978 году было создано специальное памятное издание модели с кузовом в цветах тогдашнего спонсора Lotus, производителя табака и сигарет John Player & Sons (JPS). Общее количество таких машин составило порядка 150 штук.
Критики слабой производительности Esprit были частично удовлетворены появлением версии S2.2, выпускаемой с мая 1980 года. Уже из названия понятно, что объем рядного 4-цилиндрового мотора Lotus 912 увеличился до 2,2 литра. Мощность осталась неизменной, однако крутящий момент подрос до 217 Нм. Lotus Esprit S2.2 получил оцинкованное шасси, и за 13 месяцев было построено 88 ед. Неудивительно, что сегодня они ценятся в среде настоящих коллекционеров.
Lotus Essex Turbo Esprit: наконец-то, «турбо»
Essex Turbo Esprit стал первым заводским Esprit с турбированным двигателем. Еще до этого, двумя годами ранее, дилер Lotus Bell & Colvill своими силами переоборудовал S2 Esprit в Turbo Esprit, но на это мало кто обратил внимания. При рабочем объеме 2173 куб. см турбомотор имел мощность 213 л.с. при 6250 об/мин и крутящий момент 271 Нм, достигаемый при 4500 об/мин. Наддувной автомобиль развивал максимальные 241 км/ч и разгонялся до 97 км/ч за 6,1 секунды. Lotus Essex Turbo Esprit также снялся в одной из серий «Бондианы» - «Только для твоих глаз» (1981 г.), и вновь с Роджером Муром.
При строительстве турбированной модификации пришлось внести изменения в ходовую часть, заднюю подвеску и тормоза. У кузова увеличилась прижимная сила на высоких скоростях – и это благодаря использованию переднего и заднего спойлеров, порогов, вентиляционных отверстий перед задними колесами и пр.). Салон был обит алой кожей, а музыкой его наполняла стереосистема Panasonic.
В общей сложности было изготовлено 718 ед. Esprit S1, 1061 ед. купе Esprit S2, 88 ед. S2.2 и 45 ед. спецверсий Essex Turbo Esprit. В последующие годы свет увидели более совершенные машины - S3 (1982-1988 г.г.), X180 (1988-1994 г.г.) и S4 (1994-2004 г.г.). Правда, Колин Чэпмен не дожил до всего этого - он умер 16 декабря 1982 года в возрасте 54 лет от сердечной недостаточности.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий