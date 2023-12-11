Люди, который тратят на дорогу до работы более 60 минут, рискуют впасть в депрессию: исследование

Ранее мы писали Названы города с самыми большими пробками Компания TomTom опубликовала результаты ежегодного исследования трафика в разных городах мира. В общей сложности ... Читать далее

Пандемия и сопровождавший ее локдаун показали, как хорошо работать из дома, не тратя время на дорогу до офиса. Сейчас все компании вернулись к прежнему режиму работу, и сотрудники вновь вынуждены каждое утро простаивать в пробках или толкаться в общественном транспорте. Люди, которые тратят на дорогу до офиса больше часа, рискуют своим психическим здоровьем, выяснили южнокорейские ученые.

По статистике, именно Южная Корея лидирует среди стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по времени, которое сотрудники тратят, чтобы добраться до работы. В масштабном исследовании приняли участие более 23 тысяч человек в возрасте от 20 до 59 лет. Оно однозначно показало, что длительная поездка на работу может привести к депрессии. Риск впасть в депрессию возрастает еще больше, если долгая дорога на работу и обратно сочетается с низким доходом, стандартной 40-часовой рабочей неделей или сменной работой, отсутствием детей у мужчин или наличием более двух детей у женщин. Кроме того, риску развития депрессивного расстройства чаще подвержены мужчины в возрасте 40 – 49 лет и молодые женщины в возрасте 20 – 29 лет.

Фото: unsplash.com

Схожее исследование провели в США несколько месяцев назад и специалисты Gallup. Они выяснили, что почти 30% американцам хотя бы раз в жизни ставили диагноз депрессия, а 18% лечатся от депрессии прямо сейчас.

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