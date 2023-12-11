Люди, который тратят на дорогу до работы более 60 минут, рискуют впасть в депрессию: исследование
По статистике, именно Южная Корея лидирует среди стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по времени, которое сотрудники тратят, чтобы добраться до работы. В масштабном исследовании приняли участие более 23 тысяч человек в возрасте от 20 до 59 лет. Оно однозначно показало, что длительная поездка на работу может привести к депрессии. Риск впасть в депрессию возрастает еще больше, если долгая дорога на работу и обратно сочетается с низким доходом, стандартной 40-часовой рабочей неделей или сменной работой, отсутствием детей у мужчин или наличием более двух детей у женщин. Кроме того, риску развития депрессивного расстройства чаще подвержены мужчины в возрасте 40 – 49 лет и молодые женщины в возрасте 20 – 29 лет.
Схожее исследование провели в США несколько месяцев назад и специалисты Gallup. Они выяснили, что почти 30% американцам хотя бы раз в жизни ставили диагноз депрессия, а 18% лечатся от депрессии прямо сейчас.
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-
11.12.2023, 09:06
Водителей начнут штрафовать за нарушение временных ограничений скорости на информационных табло
Минтранс РФ разработал проект постановления Правительства, который устанавливает требования к дорожным камерам. Среди прочего документ предусматривает штрафы для автомобилистов, превышающих скорость, которая указана на электронных информационных щитах.Читать далее
-
11.12.2023, 08:36
Как автомобилисты теряют деньги, которые можно вернуть: эксперт назвал 6 ситуаций
Существует несколько неочевидных ситуаций, в которых автомобилисты могут понести финансовые потери только потому, что недостаточно хорошо знают свои законные права. Юрист рассказал, как вернуть деньги.Читать далее
-
11.12.2023, 07:31
Автомобили УАЗ будут собирать в Чечне
На автозаводе «Чеченавто» уже выпускают автомобили Lada Granta и Lada Vesta, а также коммерческие ГАЗели Next. В ближайшее время к ним присоединятся модели Ульяновского автозавода.Читать далее
-
11.12.2023, 07:05
На Алтае два человека погибли в ночном ДТП на переезде
В Алтайском крае в ночь на понедельник, 11 декабря, на переезде локомотив протаранил легковой автомобиль, внезапно выехавший перед ним на пути. В результате погибли два человека.Читать далее
-
11.12.2023, 00:13
Владельцы новеньких Lada Vesta жалуются на взбесившиеся дворники и замерзшие поворотники
На профильных форумах счастливые обладатели Lada Vesta NG жалуются на новые «детские болезни» своих автомобилей. У одних щетки стеклоочистителей живут своей жизнью и оживают по ночам даже при выключенном зажигании. У других указатели поворота отказываются на работать в мороз.Читать далее
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