MAN представил новый автобус
Разработчики разделили функциональные зоны: кабину водителя, пассажирский отсек, багажное и моторное пространства. Такая сегментация способствует удобству техобслуживания и рентабельности, позволяет быстро и недорого производить замену поврежденных деталей. Новые материалы и производственные технологии делают автобус легче и прочнее, а также повышают удобство эксплуатации, в частности при использовании багажного и моторного отсеков.
С момента выхода на рынок автобус будет доступен в трех вариантах длины: 12 101 мм, 13 361 мм и 13 901 мм (на двух или трех осях). К концу 2017 года появится четвертая версия — 13-метровый двухосевой автобус длиной 13 091 мм. Эта модель имеет 6 дополнительных мест по сравнению с 12-метровой версией. Универсальности автобуса способствует и его максимально допустимая полная масса (до 19,5 т).
Важную роль в распределении нагрузки по осям играет предлагаемый на заказ подъемник для инвалидных колясок, закрепленный на передней оси. Он разгружает заднюю ось и не ограничивает использование багажного отсека. Стандартная высота составляет 3870 мм. Без туалета новый MAN Lion’s Coach при трехзвездочном расположении сидений вмещает максимум 53, 57, 59 или 63 пассажира. Объем багажного отсека в зависимости от модели составляет от 11,7 до 14,3кубометров.
В обновленном MAN Lion’s Coach используется оптимизированный силовой агрегат «Евро 6». Его мощность увеличилась на 20 л. с. (до 460 сил) И 200 Нм крутящего момента. В коробке передач используется новая стратегия сцепления и переключения, адаптированная под двигатели D26.
Автобус для российского рынка будет производиться с двигателем EEV 440ps и КПП AS-Tronic (Euro 5). Помимо этого, модели получат уже в «базе» систему «ЭРА-Глонасс».
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