MANовские кабины будут красить в новом цехе
Процесс покраски в новом цехе включает в себя следующие этапы: подготовка, катафорезная обработка каркаса посредством погружения, герметизация швов с последующим нанесением грунтовки. Эффективная система очистки позволяет сократить выброс твердых частиц в атмосферу на 90%, а потребление воды — на 80%.
Благодаря ресурсосберегающим технологиям MAN сократит объем выбросов при производстве наполовину, потери лакокрасочных материалов снизятся на 15%, а потребление электричества сократится на 25%. На крыше здания имеется большое «зеленое» пространство площадью 6000 кв. м.
В период до 2020 года MAN планирует вложить около 2,4 млрд евро в модернизацию всех своих заводов. Только в Мюнхене компания инвестирует с 2015 по 2020 годы почти 1,1 млрд евро. Деньги пойдут на развитие основного завода, на котором производится тяжелая грузовая техника.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное