22 ноября 2017, 10:03

MANовские кабины будут красить в новом цехе

MAN запускает новый цех по покраске кабин. Пятиуровневое здание цеха имеет общую площадь 18 000 кв. м и занимает 150 метров в длину и 30 метров в высоту. Объем инвестиций - 85 млн евро.
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Процесс покраски в новом цехе включает в себя следующие этапы: подготовка, катафорезная обработка каркаса посредством погружения, герметизация швов с последующим нанесением грунтовки. Эффективная система очистки позволяет сократить выброс твердых частиц в атмосферу на 90%, а потребление воды — на 80%.

Благодаря ресурсосберегающим технологиям MAN сократит объем выбросов при производстве наполовину, потери лакокрасочных материалов снизятся на 15%, а потребление электричества сократится на 25%. На крыше здания имеется большое «зеленое» пространство площадью 6000 кв. м.

В период до 2020 года MAN планирует вложить около 2,4 млрд евро в модернизацию всех своих заводов. Только в Мюнхене компания инвестирует с 2015 по 2020 годы почти 1,1 млрд евро. Деньги пойдут на развитие основного завода, на котором производится тяжелая грузовая техника.

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MANовские кабины будут красить в новом цехе
Процесс покраски в новом цехе включает в себя следующие этапы: подготовка, катафорезная обработка каркаса посредством погружения, герметизация швов с последующим нанесением грунтовки. Эффективная система очистки позволяет сократить выброс твердых частиц в атмосферу на 90%, а потребление воды — на 80%. Благодаря ресурсосберегающим технологиям MAN сократит объем выбросов при производстве наполовину, потери лакокрасочных материалов снизятся на 15%, а потребление электричества сократится на 25%. На крыше здания имеется большое «зеленое» пространство площадью 6000 кв. м. В период до 2020 года MAN планирует вложить около 2,4 млрд евро в модернизацию всех своих заводов. Только в Мюнхене компания инвестирует с 2015 по 2020 годы почти 1,1 млрд евро. Деньги пойдут на развитие основного завода, на котором производится тяжелая грузовая техника.
2017-11-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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