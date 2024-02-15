Мантуров рассказал, какие автомобили будут выпускать на бывшем заводе Toyota. Сроки и подробности
Имя будущего технологического партнера Мантуров не уточнил, но можно предположить, что речь идет о локализации производства уже существующей китайской модели. Ранее в качестве наиболее вероятного варианта называли Hongqi. По словам Дениса Мантурова, первые серийные автомобили сойдут с конвейера в конце 2024 года. Всего же в бизнес-линейке Aurus будет как минимум 4 модели, пишет РИА Новости.
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15.02.2024, 07:59
На Lada Niva Travel вернулась еще одна полезная опция
АвтоВАЗ постепенно восстанавливает оснащение своих автомобилей до уровня трехлетней давности. Вслед за круиз-контролем, мотором экологического класса Евро-5 и системами ABS с EDB, на внедорожники Lada Niva Travel вернулась еще одна функция.Читать далее
-
14.02.2024, 22:52
Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
-
14.02.2024, 16:07
Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии в Ленобласти
Утром в среду, 14 февраля, в Ленинградской области на автодороге Сланцы – Кингисепп – Краколье произошло ДТП. Водитель Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Duster.Читать далее
-
14.02.2024, 15:38
Из Петербурга в Узбекистан запускают два дополнительных авиарейса. В расписание добавят новый город
Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о намерении усилить пассажирское сообщение между Санкт-Петербургом и Узбекистаном. Уже с 17 февраля из Пулково будут выполнять по два дополнительных рейса в неделю.Читать далее
-
14.02.2024, 14:20
Названы 9 подержанных автомобилей, которые легче всего продать. Сколько они стоят
Эксперты Авто.ру изучили данные основных автомобильных классифайдов за январь 2024 года и выяснили, какие подержанные автомобили разбирают, как горячие пирожки, а какие – владельцы не могут продать месяцами.Читать далее
-
14.02.2024, 12:27
В Россию привезли современный и недорогой кроссовер Chevrolet. Он дешевле большинства китайцев
Компактные кроссоверы Chevrolet Tracker возят в Россию как дилеры, так и частные продавцы. Автомобиль оснащен моторами мощностью от 112 до 165 л.с. и может стать интересной альтернативой китайским «паркетникам».Читать далее
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