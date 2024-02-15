Мантуров рассказал, какие автомобили будут выпускать на бывшем заводе Toyota. Сроки и подробности

Ранее мы писали На бывшем петербургском заводе Toyota могут наладить сборку бизнес-седанов Aurus Автозавод в Шушарах простаивает с 2022 года. В 2023-м Toyota продала предприятие ФГУП «НАМИ». Ожидалось, что ... Читать далее

Глава Минпромторга Денис Мантуров косвенно подтвердил информацию, опубликованную месяц назад телеграм-каналом «Русский автомобиль». На бывшем петербургском заводе Toyota планируют наладить сборку автомобилей Aurus. В отличие от люксовых машин российской разработки, которые выпускают в Елабуге, на петербургском предприятии будут производить автомобили бизнес-класса, созданные в партнерстве с зарубежными компаниями.

Имя будущего технологического партнера Мантуров не уточнил, но можно предположить, что речь идет о локализации производства уже существующей китайской модели. Ранее в качестве наиболее вероятного варианта называли Hongqi. По словам Дениса Мантурова, первые серийные автомобили сойдут с конвейера в конце 2024 года. Всего же в бизнес-линейке Aurus будет как минимум 4 модели, пишет РИА Новости.

Фото: Aurus

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