Mercedes закрыл проект новой ультра-роскошной модели, предназначенной только для Китая

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Странный и роскошный автомобиль представлял собой гибрид классического трехобъемного седана и кроссовера. Изначально его представили только в качестве концепта. В 2020 году появилась информация, что необычный автомобиль все-таки пойдет в серию. Его решили предложить богатым китайским клиентам. Запуск был запланирован на 2025 год. Он стал бы первым автомобилем Mercedes, выпускаемым исключительно в Китае и для Китая.

Однако сейчас от идеи серийного производства решили отказаться, вероятно, из опасений по поводу его экономической целесообразности, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой сразу на три независимых источника внутри компании. В Mercedes боятся, что китайские покупатели могут быть недостаточно заинтересованы в еще одном громоздком электромобиле.

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