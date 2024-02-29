Mercedes закрыл проект новой ультра-роскошной модели, предназначенной только для Китая
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Фото: Mercedes
Однако сейчас от идеи серийного производства решили отказаться, вероятно, из опасений по поводу его экономической целесообразности, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой сразу на три независимых источника внутри компании. В Mercedes боятся, что китайские покупатели могут быть недостаточно заинтересованы в еще одном громоздком электромобиле.
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Узнав о закрытии проекта Apple Car, немецкие автопроизводители вздохнули с облегчением, а китайцы запаниковали
Накануне компания Apple объявила о прекращении работы над проектом собственного электрокара, начатой 10 лет назад. Глава китайского технологического гиганта Xiaomi заявил, что он шокирован этой новостью, а немецкие автопроизводители, напротив, вздохнули с облегчением.Читать далее
-
29.02.2024, 07:27
В Забайкалье молодая женщина устроила смертельное ДТП. Прав у нее никогда не было
В ночь на четверг, 29 февраля, на одной из улиц Нерчинска произошло серьезное ДТП. Автомобиль Toyota Corolla врезался в столб электропередач. Женщина-водитель и два ее пассажира погибли на месте.Читать далее
-
29.02.2024, 06:54
В Якутии мигрантам запретили работать таксистами, курьерами, дальнобойщиками и автослесарями
Власти Республики Саха (Якутия) запретили привлекать иностранных граждан для работы в легковом такси, автомобильных грузоперевозках, в мастерских по ремонту автомобилей и мотоциклов.Читать далее
-
29.02.2024, 00:16
Dongfeng отзывает в России более 200 грузовиков. Что с ними не так?
Российский офис компании Dongfeng объявил о начале сервисной акции, затрагивающей свыше двух сотен грузовых автомобилей, проданных в нашей стране, начиная с ноября 2022 года.Читать далее
-
29.02.2024, 00:10
Илон Маск пообещал, что новая Tesla сможет разогнаться до «сотни» меньше, чем за 1 секунду
Вслед за долгожданным запуском пикапа Tesla Cybertruck, американский производитель электрокаров сосредоточился на разработке новой модели – второго поколения Tesla Roadster. Спорткар обещает поразить невероятными характеристиками.Читать далее
-
28.02.2024, 18:12
Бывший мэр Иркутска не увидел нарушений в своем дрифте на лимузине по льду Байкала. Увидели в ГИБДД
Бывший мэр Иркутска, бизнесмен Виктор Кондрашов взорвал соцсети эпичным дрифтом на белоснежном лимузине по льду Байкала. Но сам он не видит поводов для хэйта: законно ехал по переправе, а лимузин старый и «стоит копейки».Читать далее
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