Mercedes-Bens GLB показали на последнем тизере за несколько часов до премьеры
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Премьера семиместного компактного кроссовера Mercedes-Bens GLB состоится сегодня в штате Юта (США). Немецкий автопроизводитель опубликовал финальное тизерное видео.
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Компания Mercedes-Benz опубликовала первое тизерное изображение серийной версии кроссовера GLB, а значит, ...Читать далее
Компактный Mercedes-Bens GLB, как следует из названия, расположится в модельном ряду марки между кроссоверами GLA и GLC. Его выпустят как интересную альтернативу компактным минивенам B-Class. Вседорожник построен на одной платформе с А-Class, но может предложить третий ряд сидений. Благодаря квадратному кузову в третьем ряду поместятся не только дети, но и взрослые пассажиры среднего роста.
Внешний облик Mercedes-Bens GLB напоминает старшую модель GLC, а интерьер ему достанется от семейства А-Class. С ним же новинка разделит моторную гамму. В дальнейшем появятся ее «заряженные» версии от подразделения AMG. Кроссоверы с индексами «35» и «45» уже вывели на дорожные испытания.
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Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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