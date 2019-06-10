10 июня 2019, 09:05

Mercedes-Bens GLB показали на последнем тизере за несколько часов до премьеры

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Премьера семиместного компактного кроссовера Mercedes-Bens GLB состоится сегодня в штате Юта (США). Немецкий автопроизводитель опубликовал финальное тизерное видео.
Mercedes Bens GLB показали на последнем тизере за несколько часов до премьеры
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Компания Mercedes-Benz опубликовала первое тизерное изображение серийной версии кроссовера GLB, а значит, ...
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Путь от концепта до серийной модели вседорожник Mercedes-Bens GLB прошел за рекордные два месяца. В апреле на автосалоне в Шанхае новинку показали в статусе концепта (автомобиль на фото), а уже в июне публике представят товарный вариант. В коротком видеоролике демонстрируется кроссовер Mercedes-Bens GLB на живописном маршруте. Он отражается и расходится в разные стороны, как в калейдоскопе. На некоторых кадрах запечатлен интерьер новинки: круглые сопла воздуховодов, оранжевая прострочка и белая перфорированная кожа сидений.

Компактный Mercedes-Bens GLB, как следует из названия, расположится в модельном ряду марки между кроссоверами GLA и GLC. Его выпустят как интересную альтернативу компактным минивенам B-Class. Вседорожник построен на одной платформе с А-Class, но может предложить третий ряд сидений. Благодаря квадратному кузову в третьем ряду поместятся не только дети, но и взрослые пассажиры среднего роста.

Внешний облик Mercedes-Bens GLB напоминает старшую модель GLC, а интерьер ему достанется от семейства А-Class. С ним же новинка разделит моторную гамму. В дальнейшем появятся ее «заряженные» версии от подразделения AMG. Кроссоверы с индексами «35» и «45» уже вывели на дорожные испытания.


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Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Mercedes-Bens GLB показали на последнем тизере за несколько часов до премьеры
{{material_126700}}Путь от концепта до серийной модели вседорожник Mercedes-Bens GLB прошел за рекордные два месяца. В апреле на автосалоне в Шанхае новинку показали в статусе концепта (автомобиль на фото), а уже в июне публике представят товарный вариант. В коротком видеоролике демонстрируется кроссовер Mercedes-Bens GLB на живописном маршруте. Он отражается и расходится в разные стороны, как в калейдоскопе. На некоторых кадрах запечатлен интерьер новинки: круглые сопла воздуховодов, оранжевая прострочка и белая перфорированная кожа сидений.Компактный Mercedes-Bens GLB, как следует из названия, расположится в модельном ряду марки между кроссоверами GLA и GLC. Его выпустят как интересную альтернативу компактным минивенам B-Class. Вседорожник построен на одной платформе с А-Class, но может предложить третий ряд сидений. Благодаря квадратному кузову в третьем ряду поместятся не только дети, но и взрослые пассажиры среднего роста.Внешний облик Mercedes-Bens GLB напоминает старшую модель GLC, а интерьер ему достанется от семейства А-Class. С ним же новинка разделит моторную гамму. В дальнейшем появятся ее «заряженные» версии от подразделения AMG. Кроссоверы с индексами «35» и «45» уже вывели на дорожные испытания.
2019-06-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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