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6 марта 2020, 00:01

Mercedes-Benz GLB оценили минимум в 2,5 млн рублей

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Фото: Mercedes-Benz
Стали известны цены нового компактного кроссовера Mercedes-Benz GLB, официальные продажи которого должны стартовать в нашей стране в самое ближайшее время. Базовую версию Mercedes-Benz GLB 200 со 163-сильным турбомотором и «роботом» оценили в 2,5 млн рублей.
Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей
Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей
Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей
Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей
Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей
Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей
Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей
Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей
Mercedes Benz GLB оценили минимум в 2 5 млн рублей
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Небольшой кроссовер Mercedes-Benz GLB представили в июне 2019 года. Он построен на одной платформе с A-Class и в модельном ряду марки занял место между GLА и GLС. Габариты Mercedes-Benz GLB: длина – 4 623 мм, ширина – 1 829 мм, высота – 1 651 мм. Колесная база равна 2 830 мм. Несмотря на компактные размеры в качестве опции покупатели смогут заказать трехрядный салон, рассчитанный на 7 человек. В третьем ряду – два кресла, разделенные подлокотником со встроенными держателями для двух стаканов.

Небольшой, но вместительный семейный кроссовер определенно должен пользоваться спросом. По информации, полученной журналистами «Авто.ру» из собственных источников, российским клиентам предложат три модификации. Базовой станет версия Mercedes-Benz GLB 200, оснащенная бензиновой 1,33-литровой «турбочетверкой» мощностью 163 л.с., 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Стоить такой кроссовер будет не менее 2 520 000 рублей. На ступеньку выше расположится дизельный GLB 200 d с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 150 сил, 8-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Топовым станет GLB 250 с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с., 8-ступенчатым «роботом» и полным приводом. 

В список базового оснащения войдет двухзонный «климат», комбинированная отделка сидений ткань+кожзам, цифровая «приборка», 10-дюймовый экран медиасистемы MBUX и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. За третий ряд попросят доплатить 133 200 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Mercedes-Benz GLB оценили минимум в 2,5 млн рублей
{{material_126739}}Небольшой кроссовер Mercedes-Benz GLB представили в июне 2019 года. Он построен на одной платформе с A-Class и в модельном ряду марки занял место между GLА и GLС. Габариты Mercedes-Benz GLB: длина – 4 623 мм, ширина – 1 829 мм, высота – 1 651 мм. Колесная база равна 2 830 мм. Несмотря на компактные размеры в качестве опции покупатели смогут заказать трехрядный салон, рассчитанный на 7 человек. В третьем ряду – два кресла, разделенные подлокотником со встроенными держателями для двух стаканов.Небольшой, но вместительный семейный кроссовер определенно должен пользоваться спросом. По информации, полученной журналистами «Авто.ру» из собственных источников, российским клиентам предложат три модификации. Базовой станет версия Mercedes-Benz GLB 200, оснащенная бензиновой 1,33-литровой «турбочетверкой» мощностью 163 л.с., 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Стоить такой кроссовер будет не менее 2 520 000 рублей. На ступеньку выше расположится дизельный GLB 200 d с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 150 сил, 8-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Топовым станет GLB 250 с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с., 8-ступенчатым «роботом» и полным приводом. В список базового оснащения войдет двухзонный «климат», комбинированная отделка сидений ткань+кожзам, цифровая «приборка», 10-дюймовый экран медиасистемы MBUX и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. За третий ряд попросят доплатить 133 200 рублей.
2020-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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