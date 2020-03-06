6 марта 2020, 00:01
Mercedes-Benz GLB оценили минимум в 2,5 млн рублей
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Фото: Mercedes-Benz
Стали известны цены нового компактного кроссовера Mercedes-Benz GLB, официальные продажи которого должны стартовать в нашей стране в самое ближайшее время. Базовую версию Mercedes-Benz GLB 200 со 163-сильным турбомотором и «роботом» оценили в 2,5 млн рублей.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
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Небольшой, но вместительный семейный кроссовер определенно должен пользоваться спросом. По информации, полученной журналистами «Авто.ру» из собственных источников, российским клиентам предложат три модификации. Базовой станет версия Mercedes-Benz GLB 200, оснащенная бензиновой 1,33-литровой «турбочетверкой» мощностью 163 л.с., 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Стоить такой кроссовер будет не менее 2 520 000 рублей. На ступеньку выше расположится дизельный GLB 200 d с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 150 сил, 8-ступенчатым «роботом» и полным приводом. Топовым станет GLB 250 с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с., 8-ступенчатым «роботом» и полным приводом.
В список базового оснащения войдет двухзонный «климат», комбинированная отделка сидений ткань+кожзам, цифровая «приборка», 10-дюймовый экран медиасистемы MBUX и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. За третий ряд попросят доплатить 133 200 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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