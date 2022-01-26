Mercedes-Benz поклялся сохранить в Южной Корее статус иностранной марки № 1 седьмой год подряд
В этом году Mercedes-Benz планирует запустить в Южной Корее сразу 3 новые модели и вывести на рынок 2 автомобиля, прошедших через фейслифтинг. Названы были конкретные модели: 4-дверное люкс-купе CLS, C-Class VI поколения, 4-дверный спорткар Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, электро-седан EQE, электрический вседорожник EQB и Mercedes-AMG EQS. Кроме того, компания представила концепт Mercedes-Maybach EQS.
По данным немецкого автоконцерна, в 2021 году в Южной Корее было продано 76 152 автомобилей – это 1 место среди иностранных автомобильных брендов, причем шестой год подряд (с 2016 года).
Компания сумела укрепить свое лидерство на данном рынке, запустив Интернет-магазин новых и подержанных автомобилей и добавив 6 точек по продаже и сервисному обслуживанию. В настоящее время в Южной Корее работает 61 шоу-рум, 74 сервисных центра и 23 сертифицированных шоу-рума Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz Korea акцентировала свое внимание на том, чтобы клиенты могли пользоваться цифровыми услугами в любое время и в любом месте. На 2022-й планируется расширение спектра цифровых услуг для потребителей марки. Планируется запуск приложения Mercedes-Benz Service App и расширение онлайн-бронирования для сервис-центров.
В сентябре прошлого года компания открыла официальный онлайн-канал продаж Mercedes Online Shop, позволив клиентам совершать авансовые платежи в онлайн-режиме на своей цифровой платформе.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 670 000 РFord Mondeo 2009 в Москве
- 690 000 РBMW X5 2005 в Москве
- 480 000 РNissan Almera Classic 2007 в Москве
- 10 366 430 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 1 450 000 РKIA Quoris 2014 в Москве
- 1 380 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 2 130 000 РKIA Optima 2020 в Москве
- 9 000 000 РMercedes S-класс 2015 в Москве
- 400 000 РGreat Wall Hover 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий