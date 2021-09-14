Минивен Aurus Arsenal: только броня, только хардкор
Фото: motor.ru
Минивен построен на Единой Модульной Платформе (ЕМП), как и седан, но колесная база у него больше: 3 550 мм против 3 300 у седана. Габаритная длина достигает 5 980 мм, ширина – 2 020 мм, высота – 2 090 мм. Arsenal сертифицирован только в бронированной версии для перевозки VIP-персон. Обычная гражданская модификация у минивена пока отсутствует. Отсюда и внушительная масса: снаряженная – 4 950 кг, полная – 5 715 кг. Для управления потребуются водительские права грузовой категории C.
Восьмиместный салон имеет четырехрядную компоновку по формуле 2+2+2+2. В движение минивен приводит стандартная для всех «Аурусов» гибридная силовая установка на базе 4,4-литрового битурбированного V8 мощностью без малого 600 сил. Буксировка прицепа конструкцией не предусмотрена.
Минивены Aurus Arsenal используется в качестве машин сопровождения кортежей первых лиц государства с 2018 года. Как пишет паблик «Русский автомобиль», все собранные до августа 2021 года автомобили носили статус рабочих прототипов, допуск на дороги общего пользования которым предоставлен через оформление индивидуальных Свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Произведенные после августа 2021-го минивены – это уже формально серийные машины.
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