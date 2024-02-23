Минпромторг расширил список рекомендованных для чиновников автомобилей. В него вошли 6 новых брендов

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Прежний список рекомендованных для чиновников автомобилей включал пять отечественных брендов и один китайский Haval. Но даже из этих пяти российских марок две выпускают автомобили с китайскими корнями: «Москвич» собирает перелицованные модели JAC, а Evolute выбрал в качестве доноров модели Dongfeng. Опубликованные в 2023 году рекомендации включали пять моделей Lada, три «Москвича», пять УАЗов, три модели Evolute, шесть Haval и две Aurus.

Сейчас в списке появились шесть новых брендов. Все автомобили собирают в России. Четыре марки родом из Калининграда: Kaiyi, BAIC, SWM и АмберАвто. Пикапы «Соллерс» выпускают во Владивостоке, а кроссоверы Citroen – в Калуге. Обновленный список по версии телеграм-канала «Автопоток» выглядит следующим образом:

Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel) - Тольятти

Москвич (3, 3е, 6) - Москва

УАЗ (Патриот, Пикап, Профи, Хантер, Буханка / Головастик) - Ульяновск

Соллерс (ST6) -Владивосток

Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet) - Липецк

Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6) - Тула

Aurus (Senat, Komendant) - Елабуга

Kaiyi (E5, X3 Pro, X3, X7) - Калининград

BAIC (U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7) - Калининград

АмберАвто (А5) - Калининград

SWM (G05 Pro, G01) - Калининград

Citroen (C5 Aircross) - Калуга

По всей видимости, в скором времени к этим автомобилям присоединятся также четыре модели нового российского бренда Solaris, продажи которых должны стартовать в самое ближайшее время.

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