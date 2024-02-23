Минпромторг расширил список рекомендованных для чиновников автомобилей. В него вошли 6 новых брендов
Сейчас в списке появились шесть новых брендов. Все автомобили собирают в России. Четыре марки родом из Калининграда: Kaiyi, BAIC, SWM и АмберАвто. Пикапы «Соллерс» выпускают во Владивостоке, а кроссоверы Citroen – в Калуге. Обновленный список по версии телеграм-канала «Автопоток» выглядит следующим образом:
- Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel) - Тольятти
- Москвич (3, 3е, 6) - Москва
- УАЗ (Патриот, Пикап, Профи, Хантер, Буханка / Головастик) - Ульяновск
- Соллерс (ST6) -Владивосток
- Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet) - Липецк
- Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6) - Тула
- Aurus (Senat, Komendant) - Елабуга
- Kaiyi (E5, X3 Pro, X3, X7) - Калининград
- BAIC (U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7) - Калининград
- АмберАвто (А5) - Калининград
- SWM (G05 Pro, G01) - Калининград
- Citroen (C5 Aircross) - Калуга
По всей видимости, в скором времени к этим автомобилям присоединятся также четыре модели нового российского бренда Solaris, продажи которых должны стартовать в самое ближайшее время.
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Мало ездить быстро, надо еще делать это безопасно. Предлагаем несколько советов, которые помогут водителям избежать неприятностей и всегда контролировать ситуацию на дороге.Читать далее
-
24.02.2024, 23:47
В Петербурге со стрельбой ловили очень пьяного водителя Ford. Показания алкотестера превысили норму в 11 раз
В Петербурге сотрудники полиции в ходе традиционного «праздничного» рейда решили остановить автомобиль Ford Focus. Однако водитель требование инспектора проигнорировал, а только прибавил газа. Завязалась погоня. Полицейским пришлось стрелять.Читать далее
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В огненном ДТП на трассе «Сортавала» водитель КамАЗа выпал из кабины
Ранним утром 23 февраля на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием КамАЗа с полуприцепом, груженым щебнем.Читать далее
-
22.02.2024, 17:31
Solaris официально вернулся в Россию: петербургская сборка и заводская гарантия
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-
22.02.2024, 15:29
Выбитые зубы пассажирки катера оценили в 1 млн рублей. Пришлось платить капитану
Инцидент произошел еще осенью 2021 года в Санкт-Петербурге. Прогулочный катер врезался в опору Гренадерского моста. На борту было четверо пассажиров. Одна из дам потеряла в аварии зубы. Компенсацию ущерба она получила спустя 2,5 года.Читать далее
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