Mitsubishi готовит новый кроссовер Airtrek
Фото: Авторевю
Новинку будет собирать на совместном предприятии GAC Mitsubishi Motors. Кроссовер представляет собой результат «бейдж-инжиниринга». Электрокроссовер год назад дебютировал в Китае под брендом Aion, созданным компанией GAC специально для дорогих и продвинутых электрокаров. Габаритная длина модели составляет 4 586 мм, а единственный электромотор выдает 184 л.с. и 350 Нм пикового крутящего момента. Без подзарядки «паркетник» может проехать максимум 600 километров, но это по щадящему циклу NEDC. Стоит электрокар минимум 28 тысяч долларов.
Mitsubishi Airtrek будет отличаться от Aion V оформлением передней части и кормы, а также логотипами. В техническом плане, скорее всего, изменений не будет. Модель предназначена, в первую очередь, для китайского рынка и имеет призрачные перспективы по экспорту.
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