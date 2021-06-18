Mitsubishi представила новый дерзкий кроссовер
Фото: sohu.com
На презентации отдельно сделали акцент на просторном вместительном салоне новинки, который ставит ее в один ряд с минивенами. В списке оснащения значится цифровая «приборка» и большой экран медиасистемы. Никаких технических характеристик пока сообщать не стали. Но сюрпризов здесь не ожидается, ведь силовую установку мощностью 184 л.с. Mitsubishi Aitrek позаимствовал у Aion V. В зависимости от типа батареи дальность хода может достигать 600 километров по оптимистичному циклу NEDC. Полноценную премьеру нового электрокроссовера обещают провести во второй половине 2021 года.
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