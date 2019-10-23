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23 октября 2019, 09:43

Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши

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Фото: Mitsubishi
Компания Mitsubishi привезла на Токийский автосалон концепт-кар Mi-Tech, больше напоминающий футуристический багги. Автомобиль получил компактный газотурбинный двигатель-генератор, который можно заправлять дизелем, керосином или спиртом.
Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши
Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши
Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши
Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши
Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши
Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши
Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши
Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши
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Новый концепт-кар Mitsubishi Mi-Tech стал смелой интерпретацией фирменного стиля Dynamic Shield. Внушительная прямоугольная радиаторная решетка сочетается с узкой светодиодной двухэтажной оптикой. Массивные квадратные колесные арки указывают на внедорожную природу Mi-Tech. Завершает образ корма в виде шестиугольника с Т-образными задними фонарями.

Салон выполнен в минималистическом стиле. Кнопок и переключателей на передней панели практически нет. Нет и стандартного экрана медиасистемы, зато внедорожный концепт получил цифровую приборную панель и проекционный дисплей с технологией дополненной реальности.

Неординарный дизайн сочетается в Mi-Tech со сложной трансмиссией. Концепт получил гибридную силовую установку нового поколения, которая стала компактнее по сравнению со современным аналогом Outlander PHEV. В ее состав вошли четыре электромотора (по одному на каждое колесо). Место стандартного ДВС занял компактный газотурбинный двигатель-генератор, который может переваривать дизель, керосин и спирт. Агрегат работает в паре со сложной системой полного привода с электрифицированными тормозными суппортами. Создавать серийную модель на базе Mitsubishi Mi-Tech не планируют, но к 2022 году продемонстрированные на нем электрические технологии начнут применять на новых кроссоверах марки.

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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Sport
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Форум Mitsubishi Pajero IO
Приветствую всех недавно приобрел Mitsubishi Pajero IO. Машина нравится, особенно по городу, компактная меньше проблем с парковкой. Проблема такая - большой расход топлива (12-13 л) , двигатель работает чисто без огрехов, чек не горит, правда иногда ощущается запах бензина. Подскажите в чем проблема ...
Марат
Форум Mitsubishi Space Wagon
Насчет смены двигателя на бензиновый у вагона тоже очень интересно, поделитесь опытом или мнением, пожалуйста. Какие подводные камни, может, есть?
КсенияС
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Mitsubishi представила концептуальный внедорожник без дверей и крыши
{{material_127685}}Новый концепт-кар Mitsubishi Mi-Tech стал смелой интерпретацией фирменного стиля Dynamic Shield. Внушительная прямоугольная радиаторная решетка сочетается с узкой светодиодной двухэтажной оптикой. Массивные квадратные колесные арки указывают на внедорожную природу Mi-Tech. Завершает образ корма в виде шестиугольника с Т-образными задними фонарями.Салон выполнен в минималистическом стиле. Кнопок и переключателей на передней панели практически нет. Нет и стандартного экрана медиасистемы, зато внедорожный концепт получил цифровую приборную панель и проекционный дисплей с технологией дополненной реальности.Неординарный дизайн сочетается в Mi-Tech со сложной трансмиссией. Концепт получил гибридную силовую установку нового поколения, которая стала компактнее по сравнению со современным аналогом Outlander PHEV. В ее состав вошли четыре электромотора (по одному на каждое колесо). Место стандартного ДВС занял компактный газотурбинный двигатель-генератор, который может переваривать дизель, керосин и спирт. Агрегат работает в паре со сложной системой полного привода с электрифицированными тормозными суппортами. Создавать серийную модель на базе Mitsubishi Mi-Tech не планируют, но к 2022 году продемонстрированные на нем электрические технологии начнут применять на новых кроссоверах марки.
2019-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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