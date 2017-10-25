Mitsubishi решила вернуться к Evolution
e-Evolution является низким купеобразным кроссовером. Ожидается, что серийная версия составит конкуренцию обновленному Nissan Juke. Почти все технологии, установленные на концептуальной модели, будут использоваться впоследствии на товарных моделях компании. Но пока нет точной информации, получит ли представленный паркетник прямого преемника.
Внешность новинки выполнена в футуристическом дизайне. Автомобиль оснащен колесными дисками большого размера, головной оптикой со светодиодами, а боковые зеркала заменены камерами. Привычных дверных ручек у паркетника нет - они «спрятались» в стойках кузова. Модель лишилась и радиаторной решетки.
Как сообщают создатели, им удалось объединить в модели полноприводную систему, электрическую трансмиссию и беспилотные технологии. В состав силового агрегата входят три электрических двигателя, один из которых передает тягу на переднюю ось, а два - на заднюю. Это позволило также установить систему контроля вектора тяги. Прочие технические подробности пока не оглашены. Известно, что функция полуавтономного вождения подразумевает установку различных камер и датчиков.
Помимо этого, электрокроссовер получил систему искусственного интеллекта, которая способна обучать водителя. Технология сохраняет сведения о стиле езды, навыках управления транспортным средством, обрабатывает информацию и дает хозяину подсказки с помощью голосовых сообщений.
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