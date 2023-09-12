Налоговая начала рассылать транспортный налог: как его рассчитывают и кто может не платить?

Ранее мы писали В Татарстане отменят транспортный налог для электрокаров Власти Татарстана на ближайшие 5 лет полностью освободят владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога ... Читать далее

Журналисты портала «Автоновости дня» рассказали, каким образом происходит начисление и какие категории автовладельцев освобождены от его уплаты. Прежде всего отметим, что осенью 2023 года ФНС рассылает налог за 2022 года. Поэтому даже если автомобиль был продан год назад, налог за него всего равно придет.

Размер транспортного налога зависит от мощности двигателя и от региона регистрации, а точнее – от коэффициента, который каждый регион устанавливает самостоятельно. Для премиальных и люксовых автомобилей существует отдельный повышающий коэффициент, так называемый налог на роскошь. Например, если цена нового автомобиля составляет от 10 до 15 млн рублей, а сама машина не старше 10 лет, то сумма налога умножается на 3. Каждый год Минпромторг публикует перечень «роскошных» автомобилей. В 2023 году в него попали 449 моделей.

Льготы по транспортному налогу в ряде регионов имеют владельцы электрокаров и автомобилей с ГБО, пенсионеры и владельцы малолитражек мощностью до 70 сил. Также в России от уплаты налога освобождены инвалиды 1 и 2 групп, герои СССР, ветераны труда и люди, пострадавшие от воздействия радиации.

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