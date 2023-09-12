Налоговая начала рассылать транспортный налог: как его рассчитывают и кто может не платить?
Размер транспортного налога зависит от мощности двигателя и от региона регистрации, а точнее – от коэффициента, который каждый регион устанавливает самостоятельно. Для премиальных и люксовых автомобилей существует отдельный повышающий коэффициент, так называемый налог на роскошь. Например, если цена нового автомобиля составляет от 10 до 15 млн рублей, а сама машина не старше 10 лет, то сумма налога умножается на 3. Каждый год Минпромторг публикует перечень «роскошных» автомобилей. В 2023 году в него попали 449 моделей.
Льготы по транспортному налогу в ряде регионов имеют владельцы электрокаров и автомобилей с ГБО, пенсионеры и владельцы малолитражек мощностью до 70 сил. Также в России от уплаты налога освобождены инвалиды 1 и 2 групп, герои СССР, ветераны труда и люди, пострадавшие от воздействия радиации.
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Сотрудники ГИБДД начали проводить рейды по неисправностям
С 1 сентября вступил в силу новый перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Сотрудники ГИБДД уже успели провести в регионах первые рейды и отчитаться о результатах.Читать далее
-
13.09.2023, 00:09
Путин заявил, что чиновники должны ездить на российских автомобилях: закупки начнутся немедленно
Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), президент России Владимир Путин сообщил, что его администрация совместно с правительством РФ подготовили цепочку перевода чиновников на отечественные автомобили.Читать далее
-
12.09.2023, 15:58
Дилеры рассказали, можно ли купить иномарку с заводской гарантией
Больше года назад крупнейшие мировые автопроизводители приостановили официальные поставки в Россию. Большинство новых автомобилей сейчас или китайские, или попадают к нам по схеме «параллельного» импорта, лишаясь заводской гарантии.Читать далее
-
12.09.2023, 15:07
С 1 марта 2024 года ужесточат правила прохождения техосмотра: эксперт рассказал о нюансах
Даже после отмены обязательного техосмотра для рядовых автовладельцев, процедуру по-прежнему обязаны проходить некоторые категории автомобилей. С 1 марта 2024 года Минтранс предлагает ужесточить правила проведения техосмотра и повысить ответственность за отсутствие диагностической карты.Читать далее
-
12.09.2023, 13:32
3 резонансных ДТП с самосвалами в первую неделю сентября 2023 года
Начало сентября было омрачено сразу несколькими трагическими инцидентами с участием тяжелых самосвалов. Все они произошли в Петербурге и Ленинградской области.Читать далее
-
12.09.2023, 13:17
Куда пропал кроссовер Lada X-Cross 5? (АвтоВАЗ утверждает, что все идет по плану)
Торжественный запуск серийного производства нового кроссовера Lada X-Cross 5 состоялся еще в середине июня, в дни ПМЭФ-2023. Обычно автопроизводителям требуется один-два месяца, чтобы наполнить склады дилеров и объявить о начале продаж. Но прошло уже три месяца, а дилеры хранят молчание.Читать далее
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