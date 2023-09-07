В Татарстане отменят транспортный налог для электрокаров

Ранее мы писали Цены на эти 5 подержанных электрокаров рухнули за год в 1,5 раза При выборе той или иной модели автомобиля покупатели среди прочего учитывают такой показатель, как «сохранение ... Читать далее

Власти Татарстана активно развивают инфраструктуру для электрокаров. Уже сейчас республика занимает второе после Москвы место по числу зарядных станций. Но парк электромобилей растет медленно. В регионе зарегистрировано всего порядка трех сотен батарейных машин. Новые налоговые льготы должны способствовать популярности этого вида легкового транспорта. С 1 января 2024 года по 31 декабря 2028 года владельцев электрокаров освободят от уплаты транспортного налога. В 2029 и 2030 годах они будут оплачивать налог с 50-процентной скидкой.

Соответствующий законопроект подготовили депутаты «Единой России». Его уже одобрил профильный комитет Госсовета республики и лично раис Рустам Минниханов. В середине сентября предложение должны рассмотреть на сессии регионального парламента. Правда, с инициативой согласны не все, пишет Коммерсантъ. Бюджет недополучит до 3 млн рублей в год, но авторы законопроекта утверждают, что потери легко окупятся за счет возросшего потребления электроэнергии на муниципальных зарядных станциях.

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