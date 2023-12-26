Найден самый безопасный способ продать автомобиль

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На портале госуслуг появился сервис «Безопасная сделка по продаже авто», который нацелен на упрощение и повышение безопасности процесса продажи автомобиля. Он позволяет найти покупателя или продавца и оформить все документы онлайн. С его помощью можно проверить историю машины, составить электронный договор купли-продажи и воспользоваться услугой эскроу-счета – временного хранения денег на специальном счете до завершения сделки. Автоюрист Александр Бударагин объяснил в интервью порталу Naavtotrasse.ru , как воспользоваться новым сервисом.

Автовладелец размещает на портале госуслуг объявление о продаже автомобиля и общается с потенциальными покупателями. Когда стороны приходят с соглашению, они подписывают электронный договор купли-продажи с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Покупатель переводит деньги на специальный эскроу-счет в банке-партнере сервиса, где деньги замораживаются до момента завершения сделки.

Стороны встречаются для осмотра и передачи автомобиля и оформляют акт приема-передачи. Покупатель подтверждает на Госулугах исполнение обязательств продавцом. После этого деньги со счета переводятся продавцу, а сделка считается завершенной.

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