29 мая 2019, 16:57
Названа дата премьеры нового Bentley Flying Spur
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Компания Bentley опубликовала первые тизерные изображения седана Flying Spur нового поколения. Автомобиль построен на новой платформе и отличается неуловимыми изменениями в дизайне. Все подробности пообещали раскрыть через две недели. Премьера состоится 11 июня 2019 года.
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Новый седан Bentley делит платформу не только с Continental GT, но и с Porsche Panamera. Из этого следует, что автомобиль получит преселективный «робот», подключаемый полный привод с муфтой на передней оси, адаптивную подвеску Bentley Dynamic Ride и полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами, как у «Панамеры».
На капоте появится новая эмблема Bentley - изящная статуэтка в виде крылатой буквы «B». Стилизованная фигурка Bentley получила прозрачные крылья с подсветкой и электропривод, который позволяет убирать ее вниз, в недра моторного отсека. Ожидается, что новый Flying Spur оснастят 6,0-литровым мотором W12 мощностью порядка 600 л.с., как у Audi A8, Continental GT и Bentayga. Кроме того, у седана должна появиться гибридная модификация от Porsche Panamera E-Hybrid. В любом случае, все подробности узнаем уже совсем скоро. Премьера назначена на 11 июня 2019 года.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
спасибо за инфу.
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