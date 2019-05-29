29 мая 2019, 16:57

Названа дата премьеры нового Bentley Flying Spur

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Компания Bentley опубликовала первые тизерные изображения седана Flying Spur нового поколения. Автомобиль построен на новой платформе и отличается неуловимыми изменениями в дизайне. Все подробности пообещали раскрыть через две недели. Премьера состоится 11 июня 2019 года.
Названа дата премьеры нового Bentley Flying Spur
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Новый Bentley Flying Spur останется, фактически, четырехдверной версией Continental GT. Купе и кабриолет сменили поколение в 2018 году, теперь настала очередь седана. Судя по опубликованным тизерам, дизайн нового Flying Spur выполнен в одном стиле с Continental GT, хотя некоторые отличия все же будут. Например, седан получит другой передний бампер и укороченный капот.

Новый седан Bentley делит платформу не только с Continental GT, но и с Porsche Panamera. Из этого следует, что автомобиль получит преселективный «робот», подключаемый полный привод с муфтой на передней оси, адаптивную подвеску Bentley Dynamic Ride и полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами, как у «Панамеры».

На капоте появится новая эмблема Bentley - изящная статуэтка в виде крылатой буквы «B». Стилизованная фигурка Bentley получила прозрачные крылья с подсветкой и электропривод, который позволяет убирать ее вниз, в недра моторного отсека. Ожидается, что новый Flying Spur оснастят 6,0-литровым мотором W12 мощностью порядка 600 л.с., как у Audi A8, Continental GT и Bentayga. Кроме того, у седана должна появиться гибридная модификация от Porsche Panamera E-Hybrid. В любом случае, все подробности узнаем уже совсем скоро. Премьера назначена на 11 июня 2019 года.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Bentley Bentayga стал гибридом
спасибо за инфу.
manatik
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Названа дата премьеры нового Bentley Flying Spur
{{material_125152}}Новый Bentley Flying Spur останется, фактически, четырехдверной версией Continental GT. Купе и кабриолет сменили поколение в 2018 году, теперь настала очередь седана. Судя по опубликованным тизерам, дизайн нового Flying Spur выполнен в одном стиле с Continental GT, хотя некоторые отличия все же будут. Например, седан получит другой передний бампер и укороченный капот.Новый седан Bentley делит платформу не только с Continental GT, но и с Porsche Panamera. Из этого следует, что автомобиль получит преселективный «робот», подключаемый полный привод с муфтой на передней оси, адаптивную подвеску Bentley Dynamic Ride и полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами, как у «Панамеры».На капоте появится новая эмблема Bentley - изящная статуэтка в виде крылатой буквы «B». Стилизованная фигурка Bentley получила прозрачные крылья с подсветкой и электропривод, который позволяет убирать ее вниз, в недра моторного отсека. Ожидается, что новый Flying Spur оснастят 6,0-литровым мотором W12 мощностью порядка 600 л.с., как у Audi A8, Continental GT и Bentayga. Кроме того, у седана должна появиться гибридная модификация от Porsche Panamera E-Hybrid. В любом случае, все подробности узнаем уже совсем скоро. Премьера назначена на 11 июня 2019 года.
2019-05-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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