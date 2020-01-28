28 января 2020, 17:02
Названы модели, которые ушли из России в 2019 году
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Фото: Audi
В прошлом году на российском рынке появилось много новых моделей. Но были и потери. Расскажем об автомобилях, которые покинули нашу страну или лишились ряда комплектаций.
Фото: Nissan
Фото: Fiat
Фото: Lexus
Фото: Hyundai
Фото: Haval
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В начале мая концерн PSA прекратил производство 5-местного минивена Citroen C4 Spacetourer второго поколения, ранее известного под именем C4 Picasso. Выпуск семиместного Grand C4 Spacetourer продолжился. Из-за низкого спроса завершились продажи пикапа Fiat Fullback, причем не только в России, но и в Европе. В июне российский офис Nissan объявил о прекращении поставок сразу двух моделей: кроссоверов Juke и спорткаров GT-R. Кроме того, в августе дилеры распродали последние экземпляры седана Nissan Almera, сборка которого прекратилась еще осенью 2018 года.
В сентябре Lexus завершил продажи спортседана Lexus IS. Причиной стал низкий спрос на модель. Примерно в то же время дилеры исчерпали складские запасы большого вседорожника Hyundai Grand Santa Fe. Ему на смену во второй половине 2020 года придет новый трехрядный кроссовер Hyundai Palisade. Кроме того, в конце 2019-го дилеры реализовывали последние внедорожники Mitsubishi Pajero в прощальной серии Final Edition и седаны Geely Emgrand GT.
Некоторые модели остались в России, но ассортимент доступных модификаций был существенно сокращен. Например, кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross лишился базовой комплектации Invite и механической коробки передач. Нельзя больше купить дорестайлинговый кроссовер Brilliance V5 с 1,6-литровым «атмосферником», остались только обновленные версии с 1,5-литровым турбомотором. Летом популярный Volkswagen Polo лишился версии GT и комплектации Highline с обогревом лобового стекла, противоугонной системой, противотуманными фарами. А мотор 1.4 TSI больше не продается с «механикой» и теперь идет только в паре с «роботом» DSG-7. Наконец, у Lada Vesta на смену роботизированной коробке передач пришла автоматическая бесступенчатая CVT.
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