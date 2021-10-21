Nissan обновил одну из своих самых старых моделей
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
В линейке появилась премиальная версия Grand Premium, где сиденья обиты качественной эко-кожей. Опциональный пакет ProStyle включает легкосплавные колеса, спойлер на корме и особый декор. Также в списке опций есть камеры кругового обзора, цифровое салонное зеркало заднего вида, на которое транслируется изображение с широкоугольной камеры. Штатная система автоматического торможения научилась распознавать пешеходов.
Покупатели, как и прежде, могут выбирать из широкого списка модификаций, отличающихся по ширине (1 695 мм или 1 880 мм), длине (от 4 695 до 5 230 мм) и высоте (1 990 или 2 285 мм). Дорожный просвет достигает 170 мм. Салон вмещает до 14 пассажиров.
В моторной гамме остались только бензиновые атмосферные «четверки» объемом 2,0 литра (130 сил) и 2,5 литра (147 сил). Турбодизель после рестайлинга отправили в отставку, как и механическую коробку передач. Все двигатели теперь работают в паре с 7-ступенчатой автоматической КПП. Японские дилеры уже принимают заказы. Цены начинаются от 21 тысячи долларов (1,5 млн рублей в пересчете по курсу). Главный конкурент обновленного Nissan Caravan – это Toyota Hiace.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий