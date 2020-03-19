19 марта 2020, 13:59
Nissan запатентовал в России имя Ariya
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Фото: Nissan
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) зарегистрировал новый товарный знак Ariya, принадлежащий компании Nissan. Одноименный электрический кроссовер дебютировал осенью 2019 года на Токийском автосалоне.
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Ожидается, что на базе Ariya в будущем появится первый полностью электрический кроссовер Nissan. Но зачем имя Ariya запатентовали в России? Как стало известно порталу «Автоновости дня», Nissan действительно рассматривает возможность вывода нового электрокара на российский рынок. По крайней мере, PR-директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский не исключил подобного развития событий.
Серийный Nissan Ariya может получить два электромотора, полный привод и электронный комплекс ProPilot 2.0, который способен самостоятельно управлять автомобилем в пределах заданной полосы по шоссе, а также помогает водителю при обгонах, смене полосы движения на развязках и выезде с полосы на многополосных автомагистралях. За радиаторной решеткой, выполненной в виде сплошного «щита», скрывается инновационная 3D-структура: радарный датчик и другие системы, которые помогают концепту Ariya «читать» дорожные условия и визуализировать то, что не видит водитель.
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