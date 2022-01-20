Новейший кроссовер Hyundai с ярким дизайном уже можно купить в России (официальные поставки стартуют только через полгода)
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Фото: auto.ru
Кроссовер оснащен двумя электромоторами, по одному на каждой оси. Суммарная отдача установки достигает 306 л.с. Разгон до сотни у него занимает 5,2 секунды. В списке оснащения значатся многичисленные электронные ассистенты, включая камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль, премиальную аудиосистему Bose, передние сидения с электроприводом, подогревом и вентиляцией, цифровую приборную панель и полностью светодиодную оптику.
В Германии цены на Hyundai Ioniq 5 Long Range начинаются от 41 900 евро (3,6 млн рублей по курсу). Продавец в Беларуси просит за электрокар 5,2 млн рублей.
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