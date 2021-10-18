Новые изменения в ПДД: что известно?
Следующая группа поправок касается островков безопасности. Если сейчас автомобиль при необходимости может здесь остановиться, то авторы поправок предлагают запретить остановку на «островках направляющих и островках безопасности». По их мнению, подобная хаотичная парковка снижает безопасность движения и ухудшает облик города.
Максимальную скорость автобусов, не оборудованных ремнями безопасности, вне населенных пунктов предлагается ограничить до 70 км/ч. До сих пор им было разрешено разгоняться до 90 км/ч. Перечень документов, которые водитель должен иметь при себе предлагают дополнить картой маршрута регулярных перевозок и договором фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу.
Кроме того, в ПДД предлагают ввести новые дорожные знаки, обозначающие места зарядки автомобилей, пешеходную разметку диагональных переходов, а также скорректировать действие некоторых уже существующих знаков.
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