15 марта 2018, 12:44

Новый BMW X4 оценили в 3 350 000 рублей

Российское представительство BMW опубликовало прайс-лист на новый кроссовер X4. Покупателям предложат 4 модификации. Официальные продажи стартуют 14 июля.
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  Новый BMW X4 оценили в 3 350 000 рублей BMW X4 Новый BMW X4 оценили в 3 350 000 рублей BMW X4 Новый BMW X4 оценили в 3 350 000 рублей BMW X4 Новый BMW X4 оценили в 3 350 000 рублей BMW X4 Новый BMW X4 оценили в 3 350 000 рублей
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BMW X4
Выпускается с 2014 г.
Отзывов: 1
Базовыми стали версии X4 xDrive20i и X4 xDrive20d. Первая оснащается бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 184 л.с. и стоит 3 350 000 рублей. До «сотни» такой автомобиль разгоняется за 8,3 секунды. Вторая получила 2-литровый дизель мощностью 190 л.с.. Динамика дизеля чуть лучше – от 0 до 100 км/ч за 8 секунд. Цены на дизельную модификацию начинаются от 3 460 000 рублей.
 
Список стандартного оснащения включает светодиодную оптику, электропакет зеркал заднего вида, электропривод багажной двери, индикаторы давления в шинах, передние и задние парктроники и контурную подсветку салона. Кроме того, все версии BMW X4 в базе имеют спортивную подвеску M Sport и адаптивное спортивное рулевое управление. 

Версия X4 xDrive30i получила тот же 2-литровый бензиновый агрегат, но форсированный до 249 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч. Кроссовер оснащается спортивной автоматической трансмиссией Steptronic, трехзонным «климатом», навигацией Business, а также пакетом услуг BMW ConnectedDrive, включающим 3 года подписки. Цены начинаются от 3 680 000 рублей.

Мощная 360-сильная версия BMW X4 M40i ускоряется с места до «сотни» за 4,8 секунды, а ее «максималка» ограничена на отметке 250 км/ч. Кроссовер M Performance отличается спортивными сидениями и рулем, аэродинамическим пакетом и 20-дюймовыми легкосплавными дискам. 3,0-литровая «шестерка» сочетается с 8-диапазонным «автоматом» Steptronic. Цена - от 4 990 000 рублей.
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Новый BMW X4 оценили в 3 350 000 рублей
{{model_6102}}Базовыми стали версии X4 xDrive20i и X4 xDrive20d. Первая оснащается бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 184 л.с. и стоит 3 350 000 рублей. До «сотни» такой автомобиль разгоняется за 8,3 секунды. Вторая получила 2-литровый дизель мощностью 190 л.с.. Динамика дизеля чуть лучше – от 0 до 100 км/ч за 8 секунд. Цены на дизельную модификацию начинаются от 3 460 000 рублей. Список стандартного оснащения включает светодиодную оптику, электропакет зеркал заднего вида, электропривод багажной двери, индикаторы давления в шинах, передние и задние парктроники и контурную подсветку салона. Кроме того, все версии BMW X4 в базе имеют спортивную подвеску M Sport и адаптивное спортивное рулевое управление. Версия X4 xDrive30i получила тот же 2-литровый бензиновый агрегат, но форсированный до 249 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч. Кроссовер оснащается спортивной автоматической трансмиссией Steptronic, трехзонным «климатом», навигацией Business, а также пакетом услуг BMW ConnectedDrive, включающим 3 года подписки. Цены начинаются от 3 680 000 рублей.Мощная 360-сильная версия BMW X4 M40i ускоряется с места до «сотни» за 4,8 секунды, а ее «максималка» ограничена на отметке 250 км/ч. Кроссовер M Performance отличается спортивными сидениями и рулем, аэродинамическим пакетом и 20-дюймовыми легкосплавными дискам. 3,0-литровая «шестерка» сочетается с 8-диапазонным «автоматом» Steptronic. Цена - от 4 990 000 рублей.
2018-03-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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