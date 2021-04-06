Новый немецкий кроссовер оценили в 1,7 млн рублей. Дилеры уже принимают заказы
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
Фото: Opel
На первом этапе Opel Crossland доступен с безальтернативной связкой 1,2-литрового турбомотора мощностью 110 л.с. (205 Нм) и классического 6-диапазонного «автомата». В списке базового оснащения Crossland значатся четыре подушки безопасности, шторки безопасности, 16-дюймовые стальные диски, светодиодные ходовые огни, кондиционер, обогрев передних сидений и руля, круиз-контроль, задние парктроники, передние электростеклоподъемники, аудиосистема с Bluetooth и USB, а также дополнительный USB-разъем в центральной консоли. Кроме того, в машине есть ABS и ESP, система помощи при старте на подъеме, система контроля давления в шинах, датчик света и система контроля рядности движения.
Как выяснил 110KM.RU, Opel Crossland адаптированы к непростым условиям эксплуатации в России. Кроссоверы штатно оснащаются металлической защитой картера, а также более мощными генератором (150 А) и аккумулятором (60 А-ч). Оптимальное сцепление с дорогой обеспечивается предустановленными ездовыми режимами IntelliGrip (Стандарт, Снег, Грязь, Песок, ESP-off).
В более богатых версиях появляются: проекционный экран, камера кругового обзора, система контроля усталости водителя, парковочный ассистент и система автоматического экстренного торможения. Дополнительно можно дозаказать панорамную или, контрастную белую крышу.
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