Петербургские полицейские задержали мошенника, сообщившего о выдуманном ДТП

Ранее мы писали В Петербурге судят мародера, который обокрал погибшего в ДТП дальнобойщика Прокуратура Санкт-Петербурга направила в Невский районный суд уголовное дело, возбужденное в отношении 36-летнего ... Читать далее

В отдел полиции Невского района Петербурга обратилась 91-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. По словам пенсионерки, ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка попала в ДТП и теперь необходимо возместить ущерб. Мошенник убедил пожилую женщину передать курьеру 380 тысяч рублей. Сотрудникам уголовного розыска удалось оперативно установить и задержать 21-летнего петербуржца, у которого изъяли пакет с переданными пенсионеркой деньгами, пишет портал Петербург2 . По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее 110KM.RU рассказывал о похожей попытке мошенничества, которая закончилась для преступников полным провалом благодаря бдительности таксиста. 85-летняя жительница Новой Ладоги хотела отдать прибывшему по вызову водителю 120 тысяч рублей, но мужчина заподозрил неладное. В разговоре с пенсионеркой он выяснил, что ей звонит «попавший в ДТП сын». Правда, когда таксист сам решил с ним поговорить, мошенник представился уже «старшим следователем». В итоге, таксист написал заявление в полицию, а деньги остались у пожилой женщины.

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