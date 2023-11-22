В Петербурге судят мародера, который обокрал погибшего в ДТП дальнобойщика

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Следствие установило, что обвиняемый находился на месте смертельного ДТП, произошедшего в ночь на 20 января на платной трассе М-11 в Тверской области. Воспользовавшись ситуацией, он порылся в личных вещах погибшего дальнобойщика, забрал его банковскую карту и ключи от квартиры, предварительно уточнив в паспорте место регистрации, сообщает портал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

В тот же день мародер заправил свой автомобиль на 4,5 тысячи рублей, расплатившись на АЗС картой погибшего мужчины. Затем преступник приехал к нему на квартиру, откуда вынес ценные вещи на общую сумму 285 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», и «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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