В Петербурге судят мародера, который обокрал погибшего в ДТП дальнобойщика
В тот же день мародер заправил свой автомобиль на 4,5 тысячи рублей, расплатившись на АЗС картой погибшего мужчины. Затем преступник приехал к нему на квартиру, откуда вынес ценные вещи на общую сумму 285 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», и «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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На все внедорожники Lada Niva вернулась важная опция
АвтоВАЗ возобновил серийное производство автомобилей семейства Lada Niva Travel и Niva Legend с антиблокировочной системой тормозов. Теперь весь модельный ряд производителя оснащен ABS, которая вновь станет обязательной с 1 декабря 2023 года.Читать далее
-
22.11.2023, 12:42
Эксперт рассказал, что может сломаться в автомобиле после зимы
С наступлением зимы некоторые автовладельцы все реже выезжают на автомобиле, а то и вовсе оставляют своих железных коней дожидаться весны. Долгий простой может обернуться неприятностями.Читать далее
-
22.11.2023, 11:05
3 лучших подержанных кроссовера до 1 млн рублей
После резкого повышения цен далеко не каждый российский автолюбитель может позволить себе прийти в автосалон и купить новый автомобиль. Многие предпочитают подобрать надежную машину на вторичном рынке.Читать далее
-
22.11.2023, 08:18
Вокруг Tesla разгорается очередной скандал: в Швеции компании объявили бойкот
Конфликт начался с нежелания Tesla подписывать коллективный договор со шведскими автомеханиками и соглашаться на создание профсоюза. Сотрудники объявили забастовку, солидарность с ними выразили портовые рабочие, уборщики и почтальоны. Деятельность Tesla в Швеции оказалась практически парализована.Читать далее
-
22.11.2023, 07:46
Названы самые дорогие в мире автомобильные бренды: список
Маркетинговое агентство Interbrand на протяжении четверти века ежегодно составляет ТОП-100 самых дорогих брендов в мире. Первое место в общем зачете с огромным отрывом удерживает Apple, среди мировых автопроизводителей лидирует Toyota.Читать далее
-
22.11.2023, 07:18
В Ленобласти появится дешевое вертолетное такси
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что власти региона подписали соглашение о развитии малой авиации: между населенными пунктами планируют наладить бюджетные пассажирские авиаперевозки.Читать далее
-
22.11.2023, 06:55
На все внедорожники Lada Niva вернулась важная опция
АвтоВАЗ возобновил серийное производство автомобилей семейства Lada Niva Travel и Niva Legend с антиблокировочной системой тормозов. Теперь весь модельный ряд производителя оснащен ABS, которая вновь станет обязательной с 1 декабря 2023 года.Читать далее
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