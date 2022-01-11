Певица Варвара пребывает в шоке от ДТП с участием лося и перевернутого внедорожника
Фото: worldpodium.ru
«Сколько это все может продолжаться! – читаем возмущение Варвары. - Ужас и шок! Обращаюсь с Правительству Тверской области и руководству Росавтодора. Выделите бюджет и организуйте сетчатые ограждения вдоль трассы М9 Москва-Рига, особенно на участке Шаховская-Оленино!
Далее Алёна Владимировна Сусова, в девичестве — Тутанова, взявшая сценический псевдоним Варвара, утверждает, что случившееся вовсе не случайность. «На этом участке происходят десятки аварий с участием животных, - продолжает она. - Каждый год в этих авариях гибнут не только ни в чем не повинные копытные и пушные звери, но и, к сожалению, люди. Инспекторы ГАИ подтвердили, что случаи столкновения с животными происходят на этом участке регулярно. И чем крупнее животное, тем тяжелее последствия. Аварии бесконечны. Трагедии постоянны. Нужно положить этому конец»!
По мнению певицы, размещённые дорожные знаки в реальной жизни не помогают: «Животные их не понимают, а водитель ничего не успевает сделать, когда неожиданно в свете фар перед капотом появляется перебегающий дорогу лось или кабан. И даже на разрешённой скорости 70-90 км/ч это заканчивается трагедией».
Заканчивает свой пост-крик души Варвара призывом как можно оперативнее решить проблему: «Прошу срочно, по примеру других стран, организовать сетчатые ограждения вдоль дороги. Небольшой участок после Шаховской пару лет назад такой сеткой оградили, спасибо большое, но этого недостаточно. Сделайте это срочно. Остановите поток смертей».
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