Плавают обороты двигателя: возможные причины

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Редакция сайта Тарантас Ньюс рассказала о частых причинах, которые могут вызывать нестабильную работу мотора. Во-первых, плавающие обороты могут свидетельствовать о проблемах с системой впрыска, в цилиндропоршневой группе, а также о неисправности датчиков положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, холостого хода, температуры охлаждающей жидкости или кислорода.

Плавающие обороты возникают, если засорились форсунки или вышли из строя свечи зажигания, если клапан вентиляции картера забит или недостаточно открывается, если нарушена герметичность топливной системы. В любом случае от нестабильной работы ДВС страдают все компоненты силового агрегата. Разбалансировка подвижных элементов увеличивает износ цилиндропоршневой группы, системы газообмена и других узлов. Ощутимо снижается КПД двигателя, а расход топлива, наоборот, возрастает.

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