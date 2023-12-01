Плавают обороты двигателя: возможные причины
Плавающие обороты возникают, если засорились форсунки или вышли из строя свечи зажигания, если клапан вентиляции картера забит или недостаточно открывается, если нарушена герметичность топливной системы. В любом случае от нестабильной работы ДВС страдают все компоненты силового агрегата. Разбалансировка подвижных элементов увеличивает износ цилиндропоршневой группы, системы газообмена и других узлов. Ощутимо снижается КПД двигателя, а расход топлива, наоборот, возрастает.
-
01.12.2023, 15:57
Lada Niva получила ABS и мотор Евро-5 (и серьезно подорожала)
АвтоВАЗ официально объявил о начале серийного производства внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel c антиблокировочной системой тормозов и системой снижения токсичности, соответствующую экологическому стандарту Евро-5.Читать далее
-
01.12.2023, 14:57
В России стартовали продажи нового стильного седана
Китайская марка Livan объявила о начале продаж нового седана Livan S6Pro. Покупатели смогут выбирать из трех уровней оснащения и двух версий 1,5-литрового турбомотора, который способен переваривать 92-й бензин.Читать далее
-
01.12.2023, 12:19
Первые пикапы Tesla Cybertruck вручили клиентам: серийный автомобиль не соответствует обещаниям Илона Маска
Накануне, вечером 30 ноября, в торжественной обстановки первые десять покупателей получили свои долгожданные электрические пикапы Tesla Cybertruck. На этом же мероприятии были озвучены технические характеристики и цены новинки. Многие были разочарованы.Читать далее
-
01.12.2023, 11:07
«Механика» спасла дорогой Porsche от угона (видео)
Четверо дерзких преступников выследили Porsche 718 Boxster, дождались, пока владелец припаркуется, затем выкинули его из салона и попытались угнать автомобиль, но столкнулись с неожиданной проблемой.Читать далее
-
01.12.2023, 08:31
Роскошные новенькие Range Rover отзывают из-за фатальной утечки масла
Компания JLR объявила об отзыве более 1500 внедорожников Range Rover, оснащенных 4,4-литровым двигателем V8. Из-за плохо закрепленных шлангов практически все масло может быстро оказаться на дороге.Читать далее
-
01.12.2023, 07:53
Что изменится для водителей в декабре 2023 года?
В декабре вступает в силу целый ряд законов и нормативных актов, затрагивающих разные сферы жизни россиян. Некоторые из них напрямую касаются автомобилистов.Читать далее
-
01.12.2023, 15:57
Lada Niva получила ABS и мотор Евро-5 (и серьезно подорожала)
АвтоВАЗ официально объявил о начале серийного производства внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel c антиблокировочной системой тормозов и системой снижения токсичности, соответствующую экологическому стандарту Евро-5.Читать далее
-
01.12.2023, 14:57
В России стартовали продажи нового стильного седана
Китайская марка Livan объявила о начале продаж нового седана Livan S6Pro. Покупатели смогут выбирать из трех уровней оснащения и двух версий 1,5-литрового турбомотора, который способен переваривать 92-й бензин.Читать далее
-
01.12.2023, 12:19
Первые пикапы Tesla Cybertruck вручили клиентам: серийный автомобиль не соответствует обещаниям Илона Маска
Накануне, вечером 30 ноября, в торжественной обстановки первые десять покупателей получили свои долгожданные электрические пикапы Tesla Cybertruck. На этом же мероприятии были озвучены технические характеристики и цены новинки. Многие были разочарованы.Читать далее
-
01.12.2023, 11:07
«Механика» спасла дорогой Porsche от угона (видео)
Четверо дерзких преступников выследили Porsche 718 Boxster, дождались, пока владелец припаркуется, затем выкинули его из салона и попытались угнать автомобиль, но столкнулись с неожиданной проблемой.Читать далее
-
01.12.2023, 08:31
Роскошные новенькие Range Rover отзывают из-за фатальной утечки масла
Компания JLR объявила об отзыве более 1500 внедорожников Range Rover, оснащенных 4,4-литровым двигателем V8. Из-за плохо закрепленных шлангов практически все масло может быстро оказаться на дороге.Читать далее
-
01.12.2023, 07:53
Что изменится для водителей в декабре 2023 года?
В декабре вступает в силу целый ряд законов и нормативных актов, затрагивающих разные сферы жизни россиян. Некоторые из них напрямую касаются автомобилистов.Читать далее
- 8 300 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 5 500 000 РMercedes E-Class 2012 в Москве
- 7 800 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 2 010 000 РKIA Soul 2019 в Москве
- 17 640 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 7 700 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 2 470 000 РKIA Soul 2021 в Москве
- 8 150 000 РBMW X5 2018 в Москве
- 10 990 000 РPorsche Panamera 2019 в Москве
- 11 700 000 РDodge 1500 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий