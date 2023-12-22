Почему покупатели выбирают автомобили Geely: результаты исследования

Ранее мы писали 5 лучших автомобилей для русской зимы Зимы в России славятся своим суровым характером: крепкие морозы, высокие сугробы и сильные метели. Для комфортного ... Читать далее

Компания Geely Russia спросила своих подписчиков в соцсетях, почему они решили приобрести автомобиль Geely. В исследовании (результаты есть в распоряжении 110KM.RU) приняли участие 1 800 человек. Поклонникам марки предлагалось несколько вариантов ответов, из которых можно было выбрать несколько наиболее подходящих. Самым главным аргументом в пользу покупки стало лучшее соотношение цены и качества, такой вариант выбрали более половины опрошенных.

Порядка 40% говорили, что им понравился стильный, притягательный дизайн автомобилей Geely. Каждый третий (29%) купил машину, потому Geely – это почти Volvo: европейские технологии в моделях марки упомянул каждый третий участник опроса (29%). Каждого четвертого привлекли прекрасные динамические характеристики. Примерно столько же опрошенных отметили, что на решение о покупке повлияло высокое качество автомобилей Geely. На мнение экспертов автомобильного рынка при принятии решения о покупке ориентировались 10% участников опроса, и в среднем 10% респондентов полагались на собственный опыт.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах