Почему покупатели выбирают автомобили Geely: результаты исследования
Порядка 40% говорили, что им понравился стильный, притягательный дизайн автомобилей Geely. Каждый третий (29%) купил машину, потому Geely – это почти Volvo: европейские технологии в моделях марки упомянул каждый третий участник опроса (29%). Каждого четвертого привлекли прекрасные динамические характеристики. Примерно столько же опрошенных отметили, что на решение о покупке повлияло высокое качество автомобилей Geely. На мнение экспертов автомобильного рынка при принятии решения о покупке ориентировались 10% участников опроса, и в среднем 10% респондентов полагались на собственный опыт.
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22.12.2023, 15:54
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Сразу у нескольких крупных отечественных дилеров появились внедорожники Toyota, ранее в России неизвестные. Модель 4Runner – ближайший родственник пикапа Hilux и Land Cruiser Prado.Читать далее
-
22.12.2023, 14:04
ДТП на набережной Петербурга попало на видео
Вечером 20 декабря на Петроградской набережной произошла рядовая, но очень типичная авария, которая попала на запись дорожной камеры. ДТП идеально укладывается в формулу «один летел, другой не смотрел».Читать далее
-
22.12.2023, 08:33
Хакер убедил чат-бот дилера продать ему Chevrolet Tahoe за 1 доллар
Чат-бот ChatGPT удивил мир своими возможностями. Он за считанные секунды помогает людям писать код, тексты и делать домашнее задание. Дилеры быстро освоили новую технологию, теперь ChatGPT общается онлайн с потенциальными клиентами автосалонов.Читать далее
-
22.12.2023, 07:52
Рассекречен салон нового российского автомобиля: выглядит очень необычно
Российский электрический хэтчбек «Атом», серийное производство которого запланировано на 2025 год, получит несколько версий. Разработчик показал интерьер одной из них, предназначенной для эксплуатации в такси.Читать далее
-
22.12.2023, 07:05
В страшной аварии на трассе в Ростовской области погибли пять человек
Вечером 21 декабря на автодороге Ростов-на-Дону – Ставрополь произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Volkswagen Polo и большегруза MAN. В результате на месте погибли двое взрослых и трое детей.Читать далее
-
21.12.2023, 16:12
Эксперт Сергей Зиновьев назвал самый надежный и недорогой подержанный автомобиль
Автомобильный эксперт Сергей Зиновьев заявил, что за полмиллиона рублей сейчас вполне реально найти надежную подержанную иномарку, которая будет служить своему владельцу верой и правдой.Читать далее
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