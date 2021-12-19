Почему в повороте слышится скрежет
Скрежет в движении может возникать по причине плохой (недостаточной) смазки руля или какого-либо другого компонента системы рулевого управления - рулевой колонки или карданного шарнира. Точно определить, в чём именно состоит проблема, зачастую бывает непросто, но при этом слышен скрипящий звук, как у плохо смазанной маслом дверной петли.
Общий технический уровень современного водителя, сами понимаете, какой. Поэтому определить конкретные причины неисправности в системе рулевого управления и добавить смазку, если выяснится, что проблема заключается именно в этом, может разве что специалист автосервиса.
Если, скажем, в автомобиле не так давно повреждалась подвеска, это может быть связано с поломкой рычага управления. В таком случае автомобиль часто шатается и склонен к вибрации.
Третье: если звук исходит прямо из рулевой колонки, то явным источником проблемы является усилитель рулевого управления. В этом случае, вероятнее всего, вы будете слышать скрежет или визг вместо скрипа.
В самой распространенной на сегодняшний день конструкции рулевого управления с усилителями используется гидравлическая жидкость для создания силы поворота. Если, скажем, заканчивается это вещество, вы будете испытывать меньшую ответную реакцию на поворот руля вместе со звуками, описанными выше.
В других типичных случаях проблема может быть связана с некачественным или повреждённым ремнём, а также неисправным насосом системы рулевого управления с усилителями.
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