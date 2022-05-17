Полиция арестовала туриста, который съехал на Maserati по знаменитой Испанской лестнице в Риме

Трудно сказать, что подвигло арабского туриста спуститься ночью по исторической лестнице на арендованном Maserati. Не исключено, что он стал очередной жертвой ошибок в навигации. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как автомобиль уверенно направляется к знаменитой римской лестнице и исчезает в темноте. На записи камер снизу мы видим, что мужчина выходит из машины, светит фонариком под колеса и хватается за голову.

Полицейские быстро вычислили 37-летнего нарушителя и задержали его в миланском аэропорту Мальпенса при попытке сдать прокатный автомобиль. Ему предъявлено обвинение в нанесении ущерба культурному наследию с отягчающими обстоятельствами. Комитет по охране исторического наследия Рима сообщил, что по всей лестнице появилось множество сколов, царапин и следов шин, а две мраморные ступени раскололись. Пока их наскоро восстановили, чтобы допустить туристов, но в будущем лестнице предстоит серьезный ремонт.

Испанская лестница была построена в 1725 году по заказу Папы Римского Бенедикта XIII. Она соединяет площадь Испании с холмом Пинчи, на котором находится церковь Тринита деи Монти. Сейчас это популярная туристическая достопримечательность. Лестницу часто использовали для показа мод, ее можно увидеть во многих кинофильмах, в первую очередь в «Римских каникулах» 1953 года с Одри Хепберн и Грегори Пеком в главных ролях.

В 2013-2015 годах ступени лестницы полностью отреставрировали. Необходимые для этого 1,5 млн евро выделил ювелирный дом Bulgari, чей флагманский магазин расположен на соседней улице Via dei Condotti.

Упомянутые модели: Maserati Levante (от 8 436 310 Р )

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