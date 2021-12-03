Пора ли уже покупать электромобиль в России?
Наличие инфраструктуры
Далеко не все города России сейчас могут предоставить развитую инфраструктуру для обслуживания электромобилей. Если в больших городах – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург – ситуация с «заправками» для электромобилей вполне благоприятная, то в небольших городах все не так радужно. Точек подзарядки мало, а значит рассчитывать, что одна точно будет поблизости от вашего дома не приходится.
Если вы живете в частном доме, то вполне можете организовать пункт зарядки прямо в своем гараже. Стоит зарядная станция около 100 тыс. рублей. Кстати, в многоквартирном доме тоже можно попытаться решить вопрос с подзарядкой, особенно если есть собственный подземный паркинг. Начать нужно с заявления в ТСЖ с просьбой предоставить вам такую возможность, конечно, не бесплатно.
Цена вопроса
По прогнозам агентства Bloomberg к 2026 году каждый пятый продаваемый новый автомобиль будет электрическим. Вероятно, тогда же изменится и порядок цен на них, а пока даже самые дешевые новые ЭМ стоят дороже, чем сопоставимые по функционалу и качеству машины с ДВС. От 25-30 тыс. долларов вам придется отдать за новую машину, причем речь о бюджетном сегменте, моделях из Китая и Южной Кореи.
Однако, в отличие от западных стран, в России вам не придется отдавать за страховку электромобиля больше, чем за машину с ДВС, плюс экономия на «заправке», бесплатная парковка. В плане ремонта электромобили считаются тоже выгоднее, потому что там меньше подверженных износу деталей.
Альтернативы
Некоторые советуют начать с покупки гибрида, причем можно с не заряжаемой батареей, хотя она позволит вам оценить удобство городской инфраструктуры. Эти машины экономичны, при этом более привычны, т.к. в них есть ДВС.
Впрочем, если вы живете в большом городе и хотите испытать достижения новых технологий уже сейчас, то время примкнуть к числу владельцев электромобилей в РФ уже вполне подходящее.
- 363 000 РMitsubishi Lancer 2008 в Москве
- 710 000 РHonda Civic 2008 в Москве
- 1 065 000 РFiat Ducato 2009 в Москве
- 5 150 000 РPorsche Cayenne 2017 в Москве
- 4 920 000 РToyota Land Cruiser 2016 в Москве
- 2 900 000 РBMW 6 серия GT 2017 в Москве
- 910 000 РFord Focus 2008 в Москве
- 6 290 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 5 990 000 РLand Rover Range Rover 2017 в Москве
- 910 000 РBMW 7 серии 2007 в Москве
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