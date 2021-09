Посмотрите, как пилот Формулы 1 Себастьян Феттель пытается выполнить трюки с Джеймсом Бондом на Aston Martin DB5

Гонщики Формулы 1 считаются одними из лучших гонщиков в мире. При средней скорости около 150 миль в час (240 км/ч), водители F1 получают доступ к острым ощущениям и азарту. Совсем недавно пилоты команды Aston Martin Cognizant F1 Себастьян Феттель и Лэнс Стролл протестировали машину Джеймса Бонда, и были в восторге.

В сотрудничестве с командой Sky Sports F1, Aston Martin привез своих пилотов F1 - Феттеля и Стролла — на трассу Сильверстоун, но не для того, чтобы управлять своими гоночными автомобилями Aston Martin AMR21 F1. Они должны были управлять другими автомобилями Aston Martin, которые появятся в 25-м фильме о Джеймсе Бонде «Нет времени умирать».

В «No Time To Die» будут представлены четыре автомобиля Aston Martin: Aston Martin DB5, V8, DBS Superleggera и Valhalla. DB5 впервые появился в Goldfinger (1964), за ним последовали выступления в Thunderball, GoldenEye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, Casino Royale, Skyfall и Spectre.

Чтобы подчеркнуть роль DB5 как любимой машины Бонда, Феттеля и Стролла попросили воссоздать две отдельные сцены из «Нет времени умирать». Марк Хиггинс, каскадер «No Time To Die», первым показал пилотам Формулы 1, как выполняются трюки.

Затем Феттель и Стролл F1 по очереди воссоздали сцену, в которой Бонд заставил Aston Martin DB5 резко дрейфовать, чтобы избежать преследования врагов. Строллу было довольно сложно освоить трюк, он сделал несколько попыток, прежде чем наконец добился успеха. Тем временем Феттель сумел воссоздать занос с первой попытки, но потерял контроль на выходе из угла.