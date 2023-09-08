Представлен флагманский седан Lotus Emeya: 918 сил и 2,8 секунды до «сотни»
Фото: Lotus
Фото: Lotus
Фото: Lotus
Фото: Lotus
Фото: Lotus
Электромоторы питаются от мощной тяговой батареи емкостью 102 кВт-ч. Запас хода не сообщается, зато известно, что за 5 минут можно подзарядить аккумулятор еще на 150 километров пробега от 350-киловаттной станции. Если спешить особо некуда, то можно восполнить заряд на 80% за 18 минут.
Салон показали лишь мельком. В нем можно разглядеть четыре кресла, хотя на предыдущих шпионских снимках во втором ряду был установлен трехместный диван. Скорее всего, клиентам предложат обе конфигурации на выбор. В отделке используется алькантара и кожа Nappa, а также переработанные обрезки тканей haute couture в знак уважения к экологии. Более подробную информацию обещали предоставить в четвертом квартале, а сборка седана Lotus Emeya стартует в 2024 году.
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Петербуржец отсудил у завода 28 млн рублей за бракованный BMW X6
Московский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону владельца BMW X6, который купил свой автомобиль в феврале 2021 года, а уже через пару месяцев обратился в сервис с претензиями на работу климат-контроля.Читать далее
-
08.09.2023, 08:44
Два тувинских чиновника лишились должностей из-за смертельного ДТП
Авария произошла в ночь на пятницу, 8 сентября, на трассе Р-257 в Республике Тыва. Столкнулись микроавтобус Honda и внедорожник ГАЗ. В результате погибли 5 человек. Министр лесного хозяйства и природопользования республики и руководитель региональной Авиалесоохраны отстранены от своих должностей.Читать далее
-
08.09.2023, 07:46
АвтоВАЗ внес цветовое разнообразие в автомобили Lada
Последние несколько месяцев автомобили Lada Vesta и Granta сходят с конвейера только в двух цветах – полностью белые или черные. Причина в отсутствии у поставщиков качественных эмалей других цветов. Сейчас ситуация немного изменилась.Читать далее
-
08.09.2023, 07:18
Omoda представила в России третью модель: цены
Китайская марка Omoda объявила старт продаж стильного седана Omoda S5 GT, который позиционируется как отдельная модель и отличается ярким дизайном, чуть более мощным мотором и гораздо лучшей динамикой. Автомобиль доступен в двух комплектациях по цене от 2,5 млн рублей.Читать далее
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08.09.2023, 06:24
5 лучших автомобилей для охоты и рыбалки
В середине сентября – начале октября открывается осенний сезон охоты на большинство видов копытных, пушных зверей и пернатой дичи. Идеальный автомобиль настоящего охотника должен быть надежным и вместительным, а также обладать отличными внедорожными качествами.Читать далее
-
08.09.2023, 00:14
Современные автомобили следят за владельцами не хуже оруэлловских телекранов
В антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» специальные устройства, телекраны («telescreen») были установлены в домах граждан и использовались для тотальной слежки и пропаганды. Современные автомобили действуют, по сути, схожим образом.Читать далее
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