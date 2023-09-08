Представлен флагманский седан Lotus Emeya: 918 сил и 2,8 секунды до «сотни»

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Новый Lotus Emeya – это мощный электрокар, построенный на одной платформе с кроссовером Eletre. В движение новинку приводят два электромотора суммарной отдачей 918 сил и пиковым крутящим моментом до 985 Нм. До первой «сотни» седан разгоняется за 2,78 секунды, а его максимальная скорость – 256 км/ч. Последняя цифра кажется довольно странной, поскольку кроссовер Eletre может разгоняться до 265 км/ч.

Электромоторы питаются от мощной тяговой батареи емкостью 102 кВт-ч. Запас хода не сообщается, зато известно, что за 5 минут можно подзарядить аккумулятор еще на 150 километров пробега от 350-киловаттной станции. Если спешить особо некуда, то можно восполнить заряд на 80% за 18 минут.

Фото: Lotus

Салон показали лишь мельком. В нем можно разглядеть четыре кресла, хотя на предыдущих шпионских снимках во втором ряду был установлен трехместный диван. Скорее всего, клиентам предложат обе конфигурации на выбор. В отделке используется алькантара и кожа Nappa, а также переработанные обрезки тканей haute couture в знак уважения к экологии. Более подробную информацию обещали предоставить в четвертом квартале, а сборка седана Lotus Emeya стартует в 2024 году.

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