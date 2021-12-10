10 декабря 2021, 07:03
Приставы арестовали автомобиль с поленом вместо кресла
Жительница Великого Новгорода лишилась своего старенького Ford Focus, у которого вместо водительского сиденья был установлен внушительный деревянный пенек. Машину забрали приставы.
Дарья Климова Фото: 53news.ru
Изображение загружается
Фото: 53news.ru
Ранее мы писали
Каких только гонок человечество не придумало за свою историю. В американском городе Тилламук без малого 100 ...Читать далее
Однако, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что у машины абсолютно пустой салон – все сиденья сняты, а на месте водительского кресла стоит массивное полено. Между тем автомобиль по-прежнему числится на учете в ГИБДД. Машину все равно арестовали, с ее помощью приставы рассчитывают взыскать средства в пользу финансовой организации и налоговой инспекции.
Упомянутые модели: Ford Focus (от 889 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 910 000 РFord Focus 2008 в Москве
- 275 000 РFord Focus 2005 в Москве
- 640 000 РFord Focus 2007 в Москве
- 380 000 РFord Focus 2006 в Москве
- 780 000 РFord Focus 2014 в Москве
- 367 000 РFord Focus 2008 в Москве
- 780 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 290 000 РFord Focus 2001 в Москве
- 1 320 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 1 109 000 РFord Focus 2017 в Москве
Новости по теме
Когда лень строить мост: переправа через ручей убивает десятки автомобилей (видео)
07.10.2021, 09:13
Седельный тягач Niva Legend: машина для прирожденных дальнобойщиков
09.12.2021, 16:14
Очень странная и дорогая авария: Lotus атаковал фургон автошколы
09.12.2021, 08:44
В течение скольки лет могут взыскать транспортный налог
08.12.2021, 19:30
Новости по теме
Когда лень строить мост: переправа через ручей убивает десятки автомобилей (видео)
07.10.2021, 09:13
Седельный тягач Niva Legend: машина для прирожденных дальнобойщиков
09.12.2021, 16:14
Очень странная и дорогая авария: Lotus атаковал фургон автошколы
09.12.2021, 08:44
В течение скольки лет могут взыскать транспортный налог
08.12.2021, 19:30
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин