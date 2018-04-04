4 апреля 2018, 12:45
Продажи Lifan X70 стартуют в апреле
Компания Lifan 17 апреля выводит на российский рынок новый кроссовер X70. По сути, модель представляет собой новое поколение компактного кроссовера X60, который сменил не только генерацию, но и название. До конца нынешнего года X60 и X70 будут продаваться вместе, затем младшая модель может покинуть Россию.
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Кроссовер оснащается 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 136 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод, как и прежде, только передний.
Главная особенность приборной панели – зеркальная шкала спидометра. В список оборудования Lifan X70 войдет подогрев передних кресел, электропривод водительского кресла, кожаный салон, запуск двигателя кнопкой и информационно-развлекательная система с 9-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Кроссовер X60 – лидер продаж Lifan на российском рынке. За 6 лет дилеры реализовали почти 60 000 автомобилей. Стоимость колеблется от 710 000 до 980 000 рублей в зависимости от комплектации. Новый X70 уже окрестили «убийцей Creta». Хотя его цена, вероятно, будет существенно выше предшественника.
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По его словам, импортер и его официальные партнеры готовы предложить владельцам кроссоверов некоторую альтернативу системе полного привода...диф реально было бы хорошо. а так...баловство детское эти цепи.
Доводилось ездить на Лифане Х60, помогал другу перегонять его в Иваново, понравился, гармоничный автомобиль, когда на рынке появиться Лифан с вариатором запишусь на тест драйв проверю насколько стало лучше. Скорее всего буду брать, тем более что цены на него вполне умеренные.
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