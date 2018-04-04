4 апреля 2018, 12:45

Продажи Lifan X70 стартуют в апреле

Компания Lifan 17 апреля выводит на российский рынок новый кроссовер X70. По сути, модель представляет собой новое поколение компактного кроссовера X60, который сменил не только генерацию, но и название. До конца нынешнего года X60 и X70 будут продаваться вместе, затем младшая модель может покинуть Россию.
^
  Продажи Lifan X70 стартуют в апреле Lifan X60 Продажи Lifan X70 стартуют в апреле Lifan X60 Продажи Lifan X70 стартуют в апреле Lifan X60 Продажи Lifan X70 стартуют в апреле Lifan X60 Продажи Lifan X70 стартуют в апреле
5
фото
  
Ранее мы писали
Грядущей весной в России стартуют продажи нового Lifan X70. Автомобиль ничто иное, как II поколение бестселлера ...
Читать далее
Lifan X70 построен на одной платформе с Toyota RAV4 второго поколения. Габаритные размеры: длина – 4 390 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 715 мм, а размер колесной базы составляет 2 620 мм. Таким образом, новинка получилась чуть короче, но шире и выше X60, зато ее колесная база прибавила 20 мм. Дорожный просвет – 195 мм (+16 мм), объем багажника – 419 литров (+14 литров).

Кроссовер оснащается 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 136 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод, как и прежде, только передний.

Главная особенность приборной панели – зеркальная шкала спидометра. В список оборудования Lifan X70 войдет подогрев передних кресел, электропривод водительского кресла, кожаный салон, запуск двигателя кнопкой и информационно-развлекательная система с 9-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. 

Кроссовер X60 – лидер продаж Lifan на российском рынке. За 6 лет дилеры реализовали почти 60 000 автомобилей. Стоимость колеблется от 710 000 до 980 000 рублей в зависимости от комплектации. Новый X70 уже окрестили «убийцей Creta». Хотя его цена, вероятно, будет существенно выше предшественника.
Новинки и концепт кары Лифан Х60
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Lifan X60
-Побывала в автосалоне "Созвездие" , скажу сразу, в жизни не думала, что влюблюсь в китайскую марку Lifan. Изначально привлекает цена, на фотографиях автомобиль смотрится самобытно, довольно стильно. В жизни еще более привлекателен. Оригинальный передок, красивые светодиодные фары впечатляют. Интересные ...
Анонимус
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
По его словам, импортер и его официальные партнеры готовы предложить владельцам кроссоверов некоторую альтернативу системе полного привода...диф реально было бы хорошо. а так...баловство детское эти цепи.
Дан
Lifan показал, на чем скоро поедет
Доводилось ездить на Лифане Х60, помогал другу перегонять его в Иваново, понравился, гармоничный автомобиль, когда на рынке появиться Лифан с вариатором запишусь на тест драйв проверю насколько стало лучше. Скорее всего буду брать, тем более что цены на него вполне умеренные.
Клин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Lifan Автомудрость Lifan АвтоПитер Lifan Дизайн и тюнинг Lifan Новинки и концепт кары Lifan Новости и акции автосалонов Lifan Автосалоны и дилеры марки Lifan Аренда и прокат авто марки Lifan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Lifan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Lifan
Главные материалы
Тест-драйв Nissan Juke: как отрезал!
Вспоминаем долгую жизнь стильной Аlfa Romeo 164
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Lifan X60
Объявления о продаже Lifan X60
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Продажи Lifan X70 стартуют в апреле
{{material_122649}}Lifan X70 построен на одной платформе с Toyota RAV4 второго поколения. Габаритные размеры: длина – 4 390 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 715 мм, а размер колесной базы составляет 2 620 мм. Таким образом, новинка получилась чуть короче, но шире и выше X60, зато ее колесная база прибавила 20 мм. Дорожный просвет – 195 мм (+16 мм), объем багажника – 419 литров (+14 литров).Кроссовер оснащается 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 136 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Привод, как и прежде, только передний.Главная особенность приборной панели – зеркальная шкала спидометра. В список оборудования Lifan X70 войдет подогрев передних кресел, электропривод водительского кресла, кожаный салон, запуск двигателя кнопкой и информационно-развлекательная система с 9-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроссовер X60 – лидер продаж Lifan на российском рынке. За 6 лет дилеры реализовали почти 60 000 автомобилей. Стоимость колеблется от 710 000 до 980 000 рублей в зависимости от комплектации. Новый X70 уже окрестили «убийцей Creta». Хотя его цена, вероятно, будет существенно выше предшественника.
2018-04-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Владивосток Астрахань Великий Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG