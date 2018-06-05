5 июня 2018, 18:35

Путин впечатлил наследного принца Абу-Даби своим лимузином

Во время рабочего визита в Россию наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль-Нахайяна, Владимир Путин продемонстрировал ему новый Aurus Senat Limousine и, распахнув дверцу, предложил присесть. Принцу новый лимузин президента понравился.
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Путин впечатлил наследного принца Абу-Даби своим лимузином
Ранее мы писали
В Москве состоялась официальная презентация нового российского автомобильного бренда Aurus. Под такой торговой ...
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Благодаря официальной съемке во время визита наследного принца Абу-Даби в Москву, опубликованной телеканалом Russia Today, мы знаем чуть больше об интерьере лимузина проекта «Кортеж». Напомним, автомобили семейства будут продаваться под брендом Aurus. Президентский лимузин получил название Senat Limousine. Со временем автомобили новой российской марки планируют отправлять на экспорт. Принц Мухаммед Аль-Нахайян одним из первых воочию увидел люксовый автомобиль.

Пассажирская часть салона имеет четырехместную компоновку – по два кресла с каждой стороны, обращенные лицом друг к другу. Два кресла по ходу движения предназначены для «первых лиц», а два места напротив – для сопровождающих. Отделка выполнена из кожи контрастных цветов. Обращают на себя внимание толстые бронированные стекла и двери. Из-за них салон автомобиля кажется меньше, чем можно подумать, глядя на него снаружи. Представляя лимузин, Владимир Путин охарактеризовал его как очень комфортный, уточнив, что он чуть больше, чем Mercedes.

В середине ролика слышно, как Путин, обращаясь к Рамзану Кадырову, шутит: «А у Вас есть такой? Нет? Плохо работаете!» На что Кадыров отвечает: «Главное, что у Вас есть!».

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Путин впечатлил наследного принца Абу-Даби своим лимузином
{{material_123401}}Благодаря официальной съемке во время визита наследного принца Абу-Даби в Москву, опубликованной телеканалом Russia Today, мы знаем чуть больше об интерьере лимузина проекта «Кортеж». Напомним, автомобили семейства будут продаваться под брендом Aurus. Президентский лимузин получил название Senat Limousine. Со временем автомобили новой российской марки планируют отправлять на экспорт. Принц Мухаммед Аль-Нахайян одним из первых воочию увидел люксовый автомобиль.Пассажирская часть салона имеет четырехместную компоновку – по два кресла с каждой стороны, обращенные лицом друг к другу. Два кресла по ходу движения предназначены для «первых лиц», а два места напротив – для сопровождающих. Отделка выполнена из кожи контрастных цветов. Обращают на себя внимание толстые бронированные стекла и двери. Из-за них салон автомобиля кажется меньше, чем можно подумать, глядя на него снаружи. Представляя лимузин, Владимир Путин охарактеризовал его как очень комфортный, уточнив, что он чуть больше, чем Mercedes.В середине ролика слышно, как Путин, обращаясь к Рамзану Кадырову, шутит: «А у Вас есть такой? Нет? Плохо работаете!» На что Кадыров отвечает: «Главное, что у Вас есть!».
2018-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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