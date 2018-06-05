5 июня 2018, 18:35
Путин впечатлил наследного принца Абу-Даби своим лимузином
Во время рабочего визита в Россию наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль-Нахайяна, Владимир Путин продемонстрировал ему новый Aurus Senat Limousine и, распахнув дверцу, предложил присесть. Принцу новый лимузин президента понравился.
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Пассажирская часть салона имеет четырехместную компоновку – по два кресла с каждой стороны, обращенные лицом друг к другу. Два кресла по ходу движения предназначены для «первых лиц», а два места напротив – для сопровождающих. Отделка выполнена из кожи контрастных цветов. Обращают на себя внимание толстые бронированные стекла и двери. Из-за них салон автомобиля кажется меньше, чем можно подумать, глядя на него снаружи. Представляя лимузин, Владимир Путин охарактеризовал его как очень комфортный, уточнив, что он чуть больше, чем Mercedes.
В середине ролика слышно, как Путин, обращаясь к Рамзану Кадырову, шутит: «А у Вас есть такой? Нет? Плохо работаете!» На что Кадыров отвечает: «Главное, что у Вас есть!».
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Комментарии пользователей
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22 проданных автомобиля за год - это сильно! Не понимает душа русская корейских дизайнерских изысков, особенно за такие деньги. За полтора миллиона в России можно купить вполне приличный кроссовер, и места больше, и проходимость выше, и человеком себя ощущаешь.
Странный автомобиль во всех смыслах. Непонятно даже к какому классу его отнести можно. Молодежный недоспорткар какой-то. Для гоночного слабоват, даже с 280 лошадьми под капотом, для обычной жизни слишком оригинален и непрактичен. Наверное, только американцы и смогут найти ему применение.
Про рабочее место - хорошо) В это авто можно и письменный стол при желании запихнуть, и даже вполне приличных размеров "обезъянник" организовать) Потолок низковат, а по всем остальным параметрам очень подходит. Повезло шведским полицейским, это не наши козлики.
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