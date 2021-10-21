Разбитый суперкар – 1 млн евро, публичное унижение – бесценно (видео)
Заднюю ось болида неожиданно занесло на скорости порядка 100 км/ч, водитель ничего не сумел сделать. Автомобиль врезался в защитное ограждение, смяв всю переднюю часть. Автор видео рассказал журналистам The Drive, что он сначала убедился, что с водителем все в порядке и только затем стал снимать разбитый гоночный автомобиль, который грузили на эвакуатор. Тем не менее, водителю не понравилось, что кто-то снимает его машину, и он накинулся на оператора с кулаками и грубой бранью.
Опубликовавший видео канал Auto Addiction сообщил, что владелец спорткара потребовал удалить ролик и пригрозил судом. В ответ блогеры заявили, что не собираются этого делать. Видео снято в общественном месте, а лица участников инцидента размыты.
В начале 1980‑х компания Porsche выпустила менее сотни трековых спорткаров с индексом 962. Автомобиль оснащался 3,0-литровым шестицилиндровым турбомотором и принёс компании немало побед в гонках разных уровней. Однако, по мнению экспертов, разбитый на Спа-Франкоршам – это не серийный экземпляр, а машина, собранная в частном порядке на базе запасного шасси и деталей.
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