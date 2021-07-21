Роботакси безопаснее автомобилей с водителями. Так уверяют китайцы
По его словам, у беспилотного такси «показатель успеха в решении различных сценариев движения в центре мегаполиса – 99,99%». Заявление было сделано после того, как Baidu выпустил свои последние разработки в области автономного вождения.
Служба роботакси Baidu, известная потребителям с 2017 года под названием Apollo Go, теперь доступна в выделенных районах четырех крупных китайских городов, включая Пекин и Гуанчжоу в провинции Гуандун. Она стала первой компанией, решившей взимать плату за обслуживание пассажиров в мае 2021 года, когда ее беспилотники начали предлагать поездки в пекинском парке Шоуган.
Baidu планирует выстроить парк роботакси из 3000 автомобилей всего за 2 года, при этом ожидается, что к 2023-му общее число пользователей достигнет 3 млн человек в 30 городах Китая. Компания представила свой проект автономного вождения под названием Apollo 4 года назад. С тех пор она получила 244 разрешения на тесты, и в рамках испытаний машины пробежали 12 млн км.
Другие компании также внедряют свои автономные решения. Через 2 дня после того, как Baidu вывела свой флот на улицы Гуанчжоу, компания DeepRoute.ai запустила службу роботакси в соседнем Шэньчжэне, также в провинции Гуандун. В ее распоряжении 20 беспилотников, и они обслуживают участки дорог общей протяженностью 200 км.
В начале июля стартап Pony.ai, поддерживаемый Toyota, объявил, что парк моделей Lexus RX, оснащенных автономными решениями для вождения, выкатит на улицы в шанхайском районе Цзядин. Он предлагает услуги роботакси в Гуанчжоу, Пекине, а также в американском штате Калифорниия. Чжан Нин, вице-президент Pony.ai, заметил, что пассажиры его роботакси совсем не чувствуют, что их возят беспилотные машины: «Откровенно говоря, наши автономные машины могут маневрировать по городским улицам даже лучше, чем большинство водителей».
Чжан Нин также заявил, что машины последнего поколения, в которых будут представлены радиолокационные решения на основе лазеров, разработанные в сотрудничестве с Luminar, пойдут в серийное производство в 2023 году.
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