Россиян предупредили о резком повышении штрафов. Некоторые вырастут в 20 раз

Ранее мы писали С 1 апреля 2024 года изменится регламент сдачи водительского экзамена МВД России рассказало об изменениях в регламент сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Сдать ... Читать далее

О грядущем значительном повышении штрафов рассказали порталу NaAvtotrasse автоэксперты Ирина Франк и Александр Бударагин. Первый пакет «санкций» касается тех водителей, которые игнорируют требование инспектора ГИБДД об остановке, пытаясь избежать наказания за более серьезное нарушение. Сейчас таким «невнимательным» водителям грозит максимум 800 рублей штрафа. Сумму предлагают увеличить до 7 000 – 10 000 рублей. А если водитель повторно совершит аналогичное нарушение, его смогут лишить прав на полгода.

Другое нововведение затрагивает нарушителей правил грузовых перевозок. Депутаты Госдумы предлагают штрафовать собственника автомобиля за отказ от прохождения весового и габаритного контроля на 100 тысяч рублей, а водителя – минимум на 10 тысяч рублей, вплоть до лишения прав. Сейчас ситуация такова, что водителям большегрузов дешевле и проще проигнорировать требования контролирующих органов, чем платить за перегруз. Такая безответственность наносит ущерб дорожному покрытию и создает опасность для других участников дорожного движения.

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