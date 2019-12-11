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11 декабря 2019, 15:39

Российский офис Subaru возглавил Такахаши Татцу

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В компании ООО «Субару Мотор» сменился генеральный директор. На смену Кишимото Есики пришел Такахаши Татцу. До назначения в Россию господин Такахаши занимал руководящие посты в подразделениях Sojitz Corporation в Тегеране, Джакарте и Токио.
Такахаши Татцу, возглавивший российский офис Subaru, работает в автомобильном бизнесе более 30 лет. По окончании факультета науки и технологий университета Кэйо, он сразу же приступил к работе в автомобильном подразделении компании Sojitz Corporation. Господин Такахаши занимал ведущие посты в бюро по связям с общественностью в Тегеране (Иран) и Джакарте (Индонезия), а так же был ответственным за бизнес SBR в головном офисе в Токио.

Такахаши Татцу, генеральный директор ООО "Субару Мотор" « Мой предшественник, Кишимото Есики, на своем посту проделал огромную работу, обозначил векторы развития бренда в России, а также провёл эффективный ребрендинг. Я безмерно благодарен господину Есики за его деятельность, и, со своей стороны, беру на себя обязательства и дальше развивать российский бизнес Subaru, преумножая его эффективность и значимость. »
Такахаши Татцу, генеральный директор ООО "Субару Мотор"

До назначения в Москву Такахаши Татцу работал в Пуэрто-Рико, где также занимался развитием автомобильного бизнеса. Господин Такахаши поблагодарил своего предшественника за проделанную работу и заявил, что российский авторынок всегда был и остается одним из самых интересных и одновременно сложных для компаний-производителей.


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Российский офис Subaru возглавил Такахаши Татцу
Такахаши Татцу, возглавивший российский офис Subaru, работает в автомобильном бизнесе более 30 лет. По окончании факультета науки и технологий университета Кэйо, он сразу же приступил к работе в автомобильном подразделении компании Sojitz Corporation. Господин Такахаши занимал ведущие посты в бюро по связям с общественностью в Тегеране (Иран) и Джакарте (Индонезия), а так же был ответственным за бизнес SBR в головном офисе в Токио.{{person_283_ Мой предшественник, Кишимото Есики, на своем посту проделал огромную работу, обозначил векторы развития бренда в России, а также провёл эффективный ребрендинг. Я безмерно благодарен господину Есики за его деятельность, и, со своей стороны, беру на себя обязательства и дальше развивать российский бизнес Subaru, преумножая его эффективность и значимость.}}До назначения в Москву Такахаши Татцу работал в Пуэрто-Рико, где также занимался развитием автомобильного бизнеса. Господин Такахаши поблагодарил своего предшественника за проделанную работу и заявил, что российский авторынок всегда был и остается одним из самых интересных и одновременно сложных для компаний-производителей.
2019-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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